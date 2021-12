Sanofi va acquérir Origimm Biotechnology

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Origimm Biotechnology GmbH, une entreprise de biotechnologie autrichienne à capitaux privés, spécialisée dans la découverte de composants virulents du microbiote cutané et le développement d'antigènes issus de bactéries à l'origine de maladies de la peau, comme l'acné. Avec cette acquisition, Sanofi poursuit l'exécution de sa stratégie globale Play to Win, la recherche des opportunités de croissance et le développement d'un portefeuille de candidats-vaccins de tout premier plan.

Cette opération permettra d'ajouter ORI-001 au portefeuille de projets au stade de développement précoce de Sanofi. ORI-001 est un candidat-vaccin thérapeutique contre l'acné à base de protéines recombinantes qui fait l'objet d'un essai clinique préliminaire depuis le troisième trimestre de 2021. Parallèlement, Sanofi s'emploie à développer d'autres versions d'antigènes et à capitaliser sur sa plateforme ARNm nouvelle génération, avec le lancement d'un essai clinique de phase I/II prévu en 2023.

"L'acquisition d'Origimm enrichit notre portefeuille de R&D Vaccins d'un premier candidat-vaccin contre l'acné, un besoin médical important pour des millions d'adolescents et d'adultes", a indiqué Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif et Responsable Monde de Sanofi Pasteur. "Origimm élargit le champ d'expertise de Sanofi et lui apporte sa connaissance approfondie du microbiote de la peau et de l'immunologie cutanée. Nous sommes impatients de réaliser tout le potentiel de ce candidat."

L'acné est une maladie de la peau très répandue et stigmatisante qui touche des millions de personnes dans le monde et peut avoir des répercussions psychologiques importantes chez les adolescents comme chez les adultes, sachant que 10 % d'entre eux subissent encore des épisodes acnéiques après l'âge de 50 ans1. La bactérie Cutibacterium acnes joue un rôle central dans le développement de l'acné modérée à sévère et il n'existe à ce jour aucun traitement satisfaisant qui soit hautement efficace et présente un profil de tolérance acceptable.

"Nous sommes impatients de combiner notre expertise et nos forces pour continuer à développer des solutions innovantes pour la prévention et le traitement des maladies associées au microbiote de la peau, telles que l'acné", a ajouté Sanya Selak, Ph.D., fondatrice et Directrice Générale et Scientifique d'Origimm. "Avec un partenaire aussi solide que Sanofi, nous nous efforcerons de changer de paradigme dans le traitement des maladies de la peau et de nombreux autres troubles et infections associés au microbiote cutané, pour lesquels les solutions médicales actuelles sont inadéquates."

La clôture de cette acquisition devrait intervenir début décembre 2021.