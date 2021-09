Sanofi va acquérir Kadmon pour renforcer la croissance de son activité Transplantation

(Boursier.com) — Sanofi a conclu un accord de fusion définitif avec Kadmon (NASDAQ: KDMN), une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments qui changent la vie des patients présentant des besoins médicaux non satisfaits importants. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sanofi visant à poursuivre la croissance de son activité Médecine Générale et permettra d'ajouter immédiatement Rezurock (belumosudil) à son portefeuille Transplantation. Récemment approuvé par la FDA, Rezurock est le premier médicament de sa classe pharmacothérapeutique indiqué pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVH) de l'adulte et de l'enfant à partir de 12 ans, après l'échec d'au moins deux lignes de traitement systémique antérieures.

Les détenteurs d'actions ordinaires de Kadmon recevront la somme de 9,50 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 1,9 Milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Les Conseils d'administration de Sanofi et de Kadmon ont approuvé cette transaction à l'unanimité.

"Nous transformons et simplifions notre activité Médecine Générale et nous nous concentrons désormais sur des actifs clés différenciés, sur des marchés stratégiques", précise Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine Générale. "Cet actif est un véritable joyau et nous sommes heureux de l'ajouter à notre portefeuille bien établi de médicaments indiqués dans la prise en charge des patients transplantés. Notre empreinte, de même que notre savoir-faire et les liens que nous avons établis dans la sphère de la transplantation, constituent une plateforme idéale pour permettre au Rezurock de Kadmon de donner toute la mesure de son potentiel et de répondre aux besoins médicaux non pourvus importants des patients présentant une maladie chronique du greffon contre l'hôte."

"Nous sommes très heureux que Sanofi ait pris toute la mesure de la valeur de Rezurock et de l'immense potentiel de notre portefeuille de développement", déclare le docteur Harlan Waksal, Président et Directeur Général de Kadmon. "Grâce aux ressources mondiales et au savoir-faire de Sanofi en matière de développement et de commercialisation de médicaments innovants, Rezurock est désormais bien positionné pour être accessible plus rapidement aux patients du monde entier. Je tiens à remercier toutes les équipes de Kadmon, sa direction et son Conseil d'administration, de même que Sanofi pour leur engagement aux côtés des patients et des personnes qui les soignent."

Le portefeuille Transplantation de Sanofi est principalement composé de Thymoglobuline (immunoglobuline anti-thymocytes), une préparation d'anticorps polyclonaux anti-thymocytes humains à large action immunosuppressive et immunomodulatrice, et de Mozobil (plerixafor), un agent de mobilisation des cellules souches hématopoïétiques. Ces deux produits font partie des principaux actifs de l'activité Médecine Générale et sont actuellement enregistrés et commercialisés dans plus de 65 pays.

En juillet 2021, la FDA a approuvé Rezurock pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte de l'adulte et de l'enfant à partir de 12 ans, après l'échec d'au moins deux lignes de traitement systémique antérieures. Rezurock a été mis sur le marché des États-Unis en août. Il s'agit de la première et de la seule petite molécule approuvée inhibant la kinase ROCK2 (ou Rho-associated coiled-coil kinase 2) - une voie de signalisation qui module la réponse inflammatoire et les processus fibrotiques. Les autorités réglementaires de plusieurs autres pays évaluent actuellement ce produit dans le cadre du projet Orbis, une initiative du Centre d'excellence en oncologie de la FDA qui fournit un cadre pour la présentation et l'examen en simultané des médicaments d'oncologie entre différentes autorités de santé partenaires. Sanofi entend collaborer étroitement avec celles-ci pour faire en sorte que les patients présentant une maladie chronique du greffon contre l'hôte puissent bénéficier le plus rapidement possible d'un traitement par belumosudil. Kadmon développe également Rezurock pour le traitement de la sclérose systémique cutanée diffuse et mène actuellement un essai clinique de phase II en ouvert dans cette indication.

Le portefeuille de Kadmon comprend des candidats-médicaments pour le traitement de maladies immunes et fibrotiques, ainsi que des médicaments d'immuno-oncologie.

La transaction devrait avoir un effet légèrement relutif sur le BNPA de Sanofi en 2022.

Modalités de la transaction

Aux termes de l'accord de fusion, les détenteurs d'actions ordinaires de Kadmon recevront 9.50 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement au comptant valorisant Kadmon à environ 1.9 milliards de dollars. Le prix d'achat représente une prime de 79% par rapport au cours de clôture du 7 septembre 2021 et une prime d'environ 113% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action au cours des 60 derniers jours

La finalisation de la transaction est assujettie à diverses conditions, en particulier à l'approbation des titulaires de la majorité des actions avec droit de vote en circulation de Kadmon, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. À la suite de la réalisation définitive de la fusion, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Kadmon et les actions en circulation de Kadmon seront converties en un droit à recevoir 9.50 dollars au comptant par action. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible. Sous réserve de satisfaction ou de dispense des conditions de clôture usuelles, l'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2021.

Le conseil juridique de Sanofi est Weil, Gotshal & Manges LLP. Le conseiller financier exclusif de Kadmon est Cantor Fitzgerald & Co. and Moelis & Company LLC et son conseiller juridique DLA Piper LLP (États-Unis).