Sanofi va acquérir Inhibrx Inc

(Boursier.com) — Sanofi et Inhibrx Inc, une société biopharmaceutique au stade clinique cotée en bourse qui se spécialise dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Sanofi accepte de se porter acquéreur d'Inhibrx après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101.

INBRX-101 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine (AAT) chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, moyennant des doses moins fréquentes (mensuelles au lieu d'hebdomadaires).

Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie héréditaire rare caractérisée par des taux sériques de protéine AAT inférieurs à la normale. La maladie touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus. INBRX-101 pourrait contribuer à réduire l'inflammation et à empêcher la détérioration de la fonction respiratoire.

Houman Ashrafian, Responsable Recherche et Développement de Sanofi commente : "L'ajout de INBRX-101 parmi les actifs à fort potentiel de notre portefeuille de médicaments pour les maladies rares renforce notre stratégie en faveur de produits différenciés ayant le potentiel d'être les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique. Compte tenu de notre expertise dans la sphère des maladies rares et de notre présence croissante dans celle des maladies respiratoires auto-immunes, INBRX-101 s'inscrira parfaitement dans notre volonté de centrer nos efforts de 'R&D' sur des domaines d'intérêt clés et de répondre aux besoins non pourvus des patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine et leurs communautés."

L'essai de phase I consacré à INBRX-101 a obtenu des résultats positifs en termes de sécurité et de profil pharmacocinétique. Des patients sont actuellement recrutés pour un essai de phase II qui continuera à évaluer plus avant le potentiel de INBRX-101 pour le traitement du déficit en alpha-1-antitrypsine. En cas de succès, INBRX-101 pourrait améliorer significativement les options thérapeutiques offertes aux patients présentant un déficit en alpha-1-antitrypsine, de même que leur qualité de vie.

Modalités de la transaction

En vertu de l'accord de fusion, Sanofi et Inhibrx ont convenu des termes suivants :

Sanofi se portera acquéreur de toutes les actions en circulation de Inhibrx au prix de 30$ l'action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée à approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée).

Les actionnaires de Inhibrx recevront un droit de valeur contingente non transférable par action Inhibrx, leur ouvrant droit à un paiement différé en numéraire de 5,0 $, subordonné à l'atteinte d'étapes réglementaires. Dans l'hypothèse où les conditions assorties au droit de valeur contingente sont remplies, cela représente une contrepartie supplémentaire en numéraire d'environ 296 millions de dollars pour les actionnaires de Inhibrx ;

Sanofi sera responsable des dettes en cours de Inhibrx vis-à-vis de tiers ;

Les actionnaires de Inhibrx recevront 0,25 actions New Inhibrx de la nouvelle entité créée pour chaque action Inhibrx. "New Inhibrx" sera capitalisée par un apport de 200 millions de dollars de liquidités à la distribution ;

Sanofi conservera une participation de 8% dans New Inhibrx.

New Inhibrx conservera les actifs non-INBRX-101, en particulier ceux de son portefeuille de développement en immuno-oncologie (INBRX-109, INBRX-106 et INBRX-105), ainsi que les actifs Inhibrx non liés à INBRX-101 et les employés d'Inhibrx. La société sera dirigée par Mark P. Lappe, Fondateur et Directeur Général d'Inhibrx, qui exercera les fonctions de Président Directeur Général et continuera d'opérer sous le nom d'Inhibrx.

Les Conseils d'administration de Sanofi et d'Inhibrx ont approuvé cette opération à l'unanimité.

L'acquisition de Inhibrx par Sanofi est subordonnée à l'opération de scission aboutissant à la création de New Inhibrx et aux autres conditions de clôture usuelles, dont les approbations réglementaires et l'approbation des actionnaires d'Inhibrx. Les deux entreprises prévoient de clôturer la transaction dans le courant du 2e trimestre de 2024.

Sanofi prévoit de financer cette opération en puisant dans sa trésorerie disponible.

Le conseiller financier exclusif de Sanofi est Lazard et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier exclusif d'Inhibrx et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP en tant que conseiller juridique.