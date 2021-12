Sanofi va acquérir Amunix pour son portefeuille en immuno-oncologie

(Boursier.com) — Sanofi annonce la conclusion d'un accord visant l'acquisition d'Amunix Pharmaceuticals, Inc., une entreprise spécialisée en immuno-oncologie qui exploite sa plateforme exclusive, cliniquement validée, XTEN et sa plateforme technologique innovante et universelle de masquage de protéases activables, Pro-XTENTM, pour découvrir et développer des cytokines thérapeutiques et des immunothérapies qui engagent les lymphocytes T afin de transformer les traitement pour les patients atteints d'un cancer. Le portefeuille de développement d'Amunix, qui se compose d'un candidat au stade avancé, AMX-818 - un agent ciblant HER2, modifié pour être masqué, qui engage les lymphocytes T -, cadre parfaitement avec la stratégie que s'est donnée Sanofi de développer des immunothérapies anticancéreuses qui pourraient changer la donne pour les patients.

Aux termes de l'accord, Sanofi fera l'acquisition d'Amunix pour un paiement initial d'un milliard de dollars, assorti de 225 millions de dollars de paiements d'étape, en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre des initiatives engagées par Sanofi pour intensifier et renforcer sa contribution à la recherche et au développement de médicaments innovants pour les patients atteints d'un cancer, avec environ 20 molécules actuellement en développement.

"Cette acquisition illustre notre volonté d'investir dans des plateformes de recherche et développement prometteuses ", a déclaré le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "La plateforme technologique d'Amunix utilise une nouvelle génération d'agents biologiques intelligents pour développer des médicaments ciblés, activables uniquement dans le microenvironnement tumoral de manière à épargner les tissus sains, ce qui pourrait permettre de proposer des options thérapeutiques plus efficaces et plus sûres aux patients atteints d'un cancer. Nous sommes impatients de développer rapidement le portefeuille prometteur d'Amunix et de combiner ses candidats-médicaments innovants avec les molécules complémentaires du portefeuille de Sanofi en immuno-oncologie."

Les masques et lieurs clivables exclusifs XTEN d'Amunix constituent une nouvelle génération de protéines qui permettent aux agents biologiques de circuler en mode "masqué" et de s'activer de préférence dans le micro-environnement tumoral, ce qui a pour effet d'améliorer la sécurité et l'efficacité des médicaments. Cette technologie peut être appliquée à un large éventail d'actifs existants et en développement. La structure moléculaire des molécules d'Amunix dote les molécules masquées inactives de propriétés durables permettant de les convertir, après leur activation dans la tumeur, en agents à courte demi-vie accélérant ainsi leur élimination de l'organisme. En immuno-oncologie, plus particulièrement, la technologie d'Amunix pourrait permettre de surmonter les obstacles ayant jusqu'à présent empêché l'adoption des anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T pour le traitement des tumeurs solides comme, en particulier, le retournement du système immunitaire contre les cellules normales saines et l'activation systématique et généralisée du système immunitaire à l'origine d'effets indésirables comme le syndrome de libération de cytokines.

"Nous sommes très fiers des réalisations de l'équipe d'Amunix, qui a mis sa diversité et ses extraordinaires talents au service du développement de la technologie Pro-XTEN et de l'expansion rapide de son portefeuille de développement", a déclaré Angie You, Ph.D., Directrice Générale d'Amunix.

"Nous sommes impatients de joindre nos forces à celles de Sanofi pour bénéficier de son savoir-faire et constituer un centre d'excellence pour le développement de traitements potentiellement meilleurs et plus sûrs pour les patients ", a ajouté Volker Schellenberger, Ph.D., co-fondateur, Président et Chief Technology Officer d'Amunix.

La clôture de la transaction est subordonnée à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. Sanofi prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre de 2022.