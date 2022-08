Sanofi : une valorisation déconnectée des fondamentaux ?

(Boursier.com) — Sanofi et GSK cherchent à mettre fin à la domination des vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna contre le Covid-19, explique le Financial Times. Dans une interview accordée au FT, Phil Dormitzer, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez GSK, a déclaré qu'alors que nous nous dirigeons vers la fin de la pandémie et l'ère post-pandémique, d'autres choses devenaient importantes : la "tolérabilité", la stabilité de la température, la chaîne du froid pratique, et la durabilité. Le FT évoque des données préliminaires qui montrent que les vaccins à sous-unités protéiques, tels que celui développé par GSK et Sanofi, pourraient avoir moins d'effets secondaires et durer plus longtemps que les injections d'ARNm. Selon Dormitzer, il n'y a rien de magique dans l'ARNm. Le dirigeant insiste aussi sur le fait que le marché des vaccins à ARNm pourrait être perturbé, alors que les fabricants tentent d'appliquer la technologie à d'autres maladies.

Sur un autre sujet, Dormitzer souligne la récente acquisition d'Affinivax, qui développe un vaccin contre le pneumocoque, et note que cela semble être une opportunité de vraiment répondre au besoin résiduel non satisfait assez important de pneumocoque en fabriquant un meilleur vaccin, qui soit dit en passant, est aussi plus facile à réaliser. Dormitzer ajoute qu'il est toujours à la recherche de "deals", notant qu'il y a à la fois des choses intéressantes en soi, mais aussi des technologies de soutien qui peuvent également aider d'autres vaccins.

Pour sa part, le directeur financier de Sanofi, Jean-Baptiste de Chatillon, interrogé quant à lui par l'agence Reuters, croit en un futur rebond de l'action en raison de "l'incroyable déconnexion entre les fondamentaux de l'entreprise et sa valorisation". Il cite les candidats-médicaments toujours en cours de développement ainsi que les solides performances financières du Dupixent, traitement phare de Sanofi de l'eczéma et de l'asthme. "La croissance sera à nouveau alimentée par des actifs très solides à venir", indique le dirigeant, qui évoque un projet de médicament contre l'hémophilie et un nouveau traitement potentiel pour les infections respiratoires infantiles.