Sanofi : une première dans l'industrie pharmaceutique !

(Boursier.com) — Sanofi crée son Conseil Diversité, Équité et Inclusion (DE&I) - le premier du genre dans l'industrie pharmaceutique à accueillir dans ses rangs des conseillers extérieurs. Le Conseil DE&I de Sanofi comptera en effet parmi ses membres trois des personnalités parmi les plus influentes des questions de diversité, équité et inclusion, nommées pour un mandat de trois ans : John Amaechi, psychologue organisationnel et auteur, Caroline Casey, entrepreneuse sociale primée pour son action et Rohini Anand, Ph.D., pionnière de la DE&I et leader d'opinion renommée.

La stratégie DE&I de Sanofi s'articule autour de trois grands axes assortis d'objectifs précis à l'horizon 2025 : construire un leadership représentatif, créer un environnement de travail où chacun peut réaliser tout son potentiel et s'engager auprès des diverses communautés de l'entreprise. Le rôle du Conseil DE&I est de veiller à la bonne exécution de la stratégie DE&I de Sanofi, de suivre la réalisation des objectifs que l'entreprise s'est fixés à l'horizon 2025 et de dispenser des conseils afin de renforcer l'impact exercé par l'entreprise dans ce domaine. Parallèlement à la création du Conseil DE&I, Sanofi met en place un dispositif mondial de groupes de ressources des employés (GRE) avec 5 GRE mondiaux dédiés : Gender+, Generations+, Pride+, Ability+ et Culture and Origins+, qui permettront aux GRE locaux déjà en place de prendre de l'envergure. Les GRE sont des communautés d'intérêts créées et dirigées par des salariés, qui contribuent à la diversité et à l'inclusion au travail. "Essentiels à l'épanouissement personnel et au développement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la culture d'un sentiment d'appartenance", les GRE s'assurent que l'entreprise prend en compte et valorise ses communautés d'employés dans toute leur diversité.

Le Conseil DE&I compte onze membres, dont sept sont des hauts-dirigeants de Sanofi - Paul Hudson, Directeur Général, Natalie Bickford, Chief People Officer, Olivier Charmeil, Responsable de la Médecine Générale, Roy Papatheodorou, General Counsel et Responsable de Affaires Juridiques, de l'Éthique et de l'Intégrité des Affaires, John Reed, Responsable de la R&D, Thomas Triomphe, Responsable des Vaccins et Raj Verma, Chief Diversity, Culture & Experience Officer. La présidence du Conseil DE&I sera assurée par Raj Verma. Les responsables des cinq GRE globaux de l'entreprise siègeront en alternance annuelle au sein de Conseil, qui se réunira trois fois par an et rendra compte trimestriellement de la réalisation des objectifs 2025.