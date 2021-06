Sanofi : une phase I pour évaluer un vaccin à ARNm contre la grippe

(Boursier.com) — Sanofi Pasteur, l'entité commerciale globale "vaccins" de Sanofi, et Translate Bio, spécialisée dans le développement de médicaments à ARN messager (ARNm), ont débuté un essai clinique de phase I en vue d'évaluer un vaccin à ARNm expérimental contre la grippe saisonnière.

L'essai permettra d'évaluer la tolérance et l'immunogénicité d'un candidat-vaccin monovalent contre la grippe, codant pour l'hémagglutinine de la souche A/H3N2 du virus de la grippe. Les saisons grippales au cours desquelles A/H3N2 est la souche circulante dominante ont tendance à prendre des formes plus sévères, en particulier parmi les personnes considérées comme à risque, telles que les adultes âgés et les jeunes enfants.

Sanofi et Translate Bio ont développé deux formulations du vaccin à ARNm contre la grippe (MRT5400 et MRT5401) et vont les évaluer dans le cadre de cet essai clinique de phase I. La différence entre les deux formulations tient à la nanoparticule lipidique qui encapsule l'ARNm.