Sanofi : une collaboration stratégique

(Boursier.com) — Sanofi reste stable sur les 96 euros ce vendredi, alors que le groupe pharmaceutique et Innovent Biologics ont établi une collaboration visant à mettre des médicaments innovants à la disposition des patients atteints de cancers difficiles à traiter en Chine... Les deux entreprises s'engagent à intensifier le développement et la commercialisation de deux des principaux actifs en oncologie de Sanofi actuellement en phase clinique : le SAR408701 (tusamitamab ravtansine ; conjugué anticorps-médicament anti-CEACAM5 - phase III) et le SAR444245 (IL-2 non-alpha - phase II), en association avec le sintilimab, leader des inhibiteurs de checkpoint immunitaire en Chine.

Aux termes de l'accord, Innovent sera responsable du développement et de la commercialisation exclusive du tusamitamab dans plusieurs indications en oncologie, en Chine. Sanofi sera éligible à des paiements d'étape pouvant atteindre 80 ME, en fonction de la réalisation d'un certain nombre de jalons de développement, ainsi qu'à des redevances sur les ventes nettes du produit en Chine lorsqu'il sera approuvé.

En outre, Innovent et Sanofi vont étudier conjointement le développement du SAR444245 en Chine pour le traitement de différents types de cancer ; les activités de développement clinique seront dirigées par Innovent. Sanofi reste le seul titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de ces deux actifs et sera pleinement responsable de la commercialisation du SAR245. Innovent sera éligible à des paiements d'étape pouvant atteindre jusqu'à 60 ME, en fonction de la réalisation d'un certain nombre de jalons de développement, ainsi qu'à des redevances sur les ventes nettes du produit en Chine lorsqu'il sera approuvé.

Investissement stratégique initial de 300 ME au capital d'Innovent

En plus de cette collaboration stratégique multi-produits et de cet accord de licence, Sanofi investira 300 millions d'euros dans le capital d'Innovent par la souscription de nouvelles actions ordinaires. Sanofi souscrira à ces nouvelles actions ordinaires émises par Innovent, au prix de 42,42 dollars de Hong Kong l'action. Ce prix correspond au cours moyen de l'action Innovent durant les 30 séances de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription intervenue le 3 août 2022, soit un jour avant la signature des accords, majoré d'une surcote de 20%.

Sous réserve de l'entente mutuelle des 2 entreprises, Sanofi aura le droit d'acquérir de nouvelles actions ordinaires d'Innovent pour 300 ME supplémentaires, à un prix correspondant au cours moyen de l'action Innovent durant les 30 séances de bourse précédant la date de l'accord distinct que pourraient conclure les deux parties, majoré d'une surcote de 20%.

Ouverture sur la Chine

Rappelons qu'Innovent est une entreprise biopharmaceutique de pointe dotée de solides capacités de développement clinique et d'une large empreinte commerciale en Chine.

Le SAR408701 (tusamitamab ravtansine) est potentiellement le 1er conjugué anticorps-médicament (ADC) de sa catégorie ciblant CEACAM5 (molécule d'adhésion cellulaire antigène carcinoembryonnaire de type 5), une glycoprotéine membranaire fortement exprimée dans les cellules du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), des cancers digestifs et d'autres tumeurs. Le SAR408701 fait actuellement l'objet d'une étude de phase III dans le traitement de 2e ligne du CPNPC, à l'échelle internationale et en particulier en Chine, ainsi que d'études de phase II internationales dans d'autres indications, dont le traitement de 1re ligne du CPNPC et le traitement de cancers digestifs et d'autres tumeurs solides.

Le SAR444245 est une IL-2 humaine recombinante (rIL-2) modifiée, PEGylée avec précision et à demi-vie prolongée, qui a le potentiel de devenir la meilleure de sa classe pharmacothérapeutique. Il se lie spécifiquement aux récepteurs de faible affinité pour l'IL-2, sans affinité de liaison pour la chaîne alpha des récepteurs de haute affinité pour l'IL-2. Le SAR444245 (IL-2) fait actuellement l'objet d'études de phase II internationales pour le traitement du cancer de la peau, des cancers digestifs, du CPNPC/mésothéliome, des tumeurs de la tête et du cou et du lymphome...

Parmi les derniers avis de brokers, Stifel a revalorisé le dossier de 115 à 119 euros en restant à l'achat.