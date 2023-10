Sanofi tente un rebond après sa chute historique

(Boursier.com) — Sanofi qui a plongé vendredi de 18%, soit sa plus forte chute quotidienne depuis plus de 30 ans en bourse, reprend 1,8% à 82,90 euros ce lundi, alors que les ajustements d'analystes se multiplient depuis l'annonce d'un troisième trimestre et de prévisions décevantes, avec une baisse de 10,4% de son résultat opérationnel des activités, à 4,028 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires net de 11,964 MdsE (+3,2% à TCC). Le BNPA des activités est ressorti à 2,55 euros, en recul de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio. Le consensus de place tablait sur un bpa des activités de 2,63$ pour des ventes de 12,09 MdsE.

La société a confirmé prévoir une augmentation autour de 5% de son BNPA des activités en 2023, hors effets de change. Ce dernier devrait néanmoins diminuer entre 1 et 4% en 2024 compte tenu d'un taux d'imposition attendu plus élevé et de l'augmentation des dépenses de recherche et développement avant de fortement rebondir de 2025...

Cotation de l'activité "Santé Grand Public"

Sanofi a par ailleurs annoncé envisager la cotation de son activité "Santé Grand Public" à partir du quatrième trimestre de l'année prochaine, alors qu'il cherche à stimuler le développement de nouveaux médicaments... "Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais estime que la voie la plus susceptible d'être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux par la création d'une société cotée en bourse dont le siège serait à Paris", a expliqué le laboratoire. Le calendrier a pour objectif de maximiser la création de valeur et de récompenser les actionnaires de Sanofi et l'opération fera l'objet d'une consultation auprès des partenaires sociaux, a souligné Sanofi.

Parmi les avis d'analystes, "Sanofi a annoncé des ventes et des bénéfices au troisième trimestre inférieurs aux estimations, la marge plus faible que prévu étant en partie compensée par la baisse des dépenses d'exploitation", selon Jefferies. La décision de donner la priorité à la recherche et au développement plutôt qu'à la marge pourrait entraîner une baisse des estimations du consensus pour 2024 de 6 à 8%, estime l'analyste. Jefferies souligne cependant que les projets de Sanofi visant à séparer les activités de santé grand public étaient "très attendus" et sont positifs. Berenberg a quant à lui ajusté son objectif sur Sanofi de 115 à 105 euros, tandis que la Deutsche Bank reste à la vente avec un objectif de cours ramené de 90 à 80 euros. HSBC est toujours à l'achat, mais avec un objectif abaissé de 120 à 110 euros. Jefferies reste aussi acheteur avec un objectif qui passe de 120 à 115 euros. LBW 'conserve' enfin la valeur avec un objectif ramené de 95 à 85 euros...