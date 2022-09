Sanofi : sur les 80 euros, le bon moment ?

(Boursier.com) — Sanofi revient sur les 80 euros ce jeudi à Paris, tandis que les avis d'analystes se multiplient, avec Jefferies qui a coupé son objectif de cours de 134 à 110 euros, tout en restant à l'achat. La Deutsche Bank avait déjà ajusté le curseur sur le laboratoire de 90 à 85 euros avec un avis à 'conserver' et Stifel avait abaissé auparavant son objectif de cours de 119 à 105 euros, tout en restant à l''achat'... L'analyste explique que l'été a été "très intense" pour Sanofi, alors que le bilan des nouvelles positives et négatives joue sans aucun doute en défaveur de l'entreprise... En effet, les chiffres semestriels étaient bons et la guidance annuelle a été relevée, comme prévu... De plus, le succès d'Alnylam dans l'étude APOLLO-B a eu une influence positive directe sur Sanofi, qui reçoit des royalties sur les ventes nettes de médicaments arrivant sur le marché dans le domaine TTR.

En revanche, d'autres développements ont été beaucoup moins positifs : Ceux-ci incluent deux mises à jour sur les principaux actifs cliniques de stade avancé, à savoir l'amcenestrant et le tolébrutinib, mais aussi une affaire judiciaire guère favorable, à première vue. Au total, les trois éléments jettent un doute sur la capacité de Sanofi à maintenir une bonne dynamique, appelant à une pause jusqu'à ce que l'issue de deux des trois, qui sont en suspens, soit connue fin 2022/début 2023. Le broker entend les arguments contre Sanofi et est frustré que la 'R&D' soit, encore une fois, au coeur des critiques, mais le coup porté à l'action est jugé "très sévère"...

Chez Oddo BHF, on trouve également cette chute du titre "très exagérée"... Les trois éléments évoqués ci-dessus ne justifient pas, selon l'analyste, la baisse de 17 MdsE de capitalisation boursière ces dernières semaines. Dans un scénario 'worst case', en considérant l'échec de tolebrutinib et le paiement de 4 MdsE pour le procès Zantac en 2023, le broker évoque une valorisation de l'ordre de 112 euros par action. Compte tenu d'une valorisation jugée désormais très attractive, le courtier a réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 116 euros.