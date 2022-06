Sanofi : sous pression après une mauvaise nouvelle pour le tolébrutinib aux États-Unis

(Boursier.com) — Sanofi trébuche de 2,8% à 87,8 euros après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a décidé de suspendre partiellement les études de phase 3 du tolebrutinib dans la sclérose en plaques (SEP) et la myasthénie grave. En conséquence, les nouvelles inscriptions aux États-Unis sont suspendues, et les participants américains qui participent à l'essai depuis moins de 60 jours doivent suspendre la prise du médicament à l'étude. Ceux qui participent à l'essai depuis au moins 60 jours doivent en revanche poursuivre le traitement.

L'action de la FDA est basée sur un nombre limité de cas de lésions hépatiques induites par le médicament qui ont été identifiés avec l'exposition au tolebrutinib dans les études de phase 3. Il a été déterminé que la majorité des patients concernés présentaient des complications concomitantes connues historiquement pour prédisposer aux lésions hépatiques d'origine médicamenteuse, précise le laboratoire. A la suite dun dialogue antérieur avec la FDA au sujet de ces cas, les protocoles d'étude ont été révisés en mai 2022 pour mettre à jour la fréquence de surveillance, et les critères de recrutement ont été révisés pour exclure les facteurs de risque préexistants de dysfonctionnement hépatique.

Le recrutement dans le programme clinique se poursuit avec les protocoles d'étude révisés et une surveillance renforcée de la sécurité dans les pays autres que les États-Unis. Sanofi travaille en étroite collaboration avec les membres du comité indépendant de surveillance des données et les investigateurs du monde entier pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité. Le programme dans la sclérose en plaques recrute des patients depuis 2019 et comprend plus de deux mille patients actuellement sous traitement par tolebrutinib avec des durées de traitement allant jusqu'à 3 ans. Sanofi reste confiant dans l'avenir du tolebrutinib en tant qu'option thérapeutique orale potentiellement transformatrice pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.