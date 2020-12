Sanofi signe ses deux premières lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable.

(Boursier.com) — Sanofi se place à l'avant-garde de la finance durable dans le secteur pharmaceutique avec la signature de ses deux premières lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable.

Ces deux facilités de crédit s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de Sanofi visant à garantir ses sources de financement à long terme :

Une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 4 milliards d'euros arrivant à échéance en décembre 2025, assortie de deux options d'extension d'un an chacune.

Une modification de la ligne de crédit renouvelable de 4 milliards d'euros arrivant à échéance en décembre 2021, en lui adjoignant deux options d'extension d'un an chacune.

Ces deux lignes de crédit renouvelables intègrent un mécanisme d'ajustement de la marge du crédit lié à deux indicateurs de la performance de l'entreprise en matière de développement durable : sa contribution à l'éradication de la poliomyélite et la réduction de son empreinte carbone.

Conformément à sa volonté d'inscrire le développement durable dans sa stratégie Play to Win, Sanofi a décidé de lier une partie de son financement à long terme à la réalisation de deux de ses principaux engagements, entre aujourd'hui et 2025 :

Sa contribution à l'éradication de la poliomyélite, dans le droit fil de la participation de Sanofi à l'ultime étape de la longue lutte engagée pour éradiquer cette maladie.

Une réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre (des scopes 1 et 2) conformément à son objectif validé par SBTI (réduction de 55% des émissions d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 2019), aligné sur le scénario du réchauffement climatique planétaire à 1,5 degré Celsius.

Le caractère innovant de cette opération tient à l'engagement que prend Sanofi d'investir chaque année une contribution fixe dans les activités de la Fondation Sanofi Espoir ou du programme Planet Mobilization de l'entreprise pour financer des projets environnementaux et sociaux et optimiser son impact sur les deux objectifs précités. Si Sanofi réalise ses objectifs de performance annuels en matière de développement durable, les banques prêteuses lui accorderont une réduction sur la marge du crédit pour soutenir cette contribution.

"Nous avons profité du refinancement de nos lignes de crédit de 8 milliards d'euros pour les lier à notre performance en matière de développement durable", a indiqué Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier de Sanofi. "Avec cette première opération indexée sur des indicateurs de développement durable, Sanofi est l'une des premières entreprises du secteur pharmaceutique à introduire des critères de finance durable dans sa stratégie de financement. A la fois bien faire et faire le bien est inscrit dans notre ADN. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là de la première étape d'une initiative durable et prometteuse qui témoigne de la mobilisation de toutes les forces vives de Sanofi en faveur du développement durable."

"Nous sommes très heureux d'inaugurer notre engagement en faveur de la finance durable avec ces deux facilités de crédit", a déclaré Laurent Lhopitallier, Responsable, Coordination et Reporting RSE de Sanofi. "Premier fournisseur de vaccins IPV1 pour les pays bénéficiant du soutien de GAVI - l'Alliance du vaccin2, Sanofi joue depuis le début un rôle essentiel dans les activités d'éradication de la polio, une des priorités de l'Organisation mondiale de la Santé. La dernière étape vers l'éradication de la polio est encore éloignée et Sanofi a pris des engagements significatifs pour que cet objectif devienne réalité. Le changement climatique étant intimement lié à la santé, Sanofi a un rôle important à jouer en tant qu'entreprise de santé, c'est pour cette raison que nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout au long de notre chaîne de valeur."

La restructuration de ce refinancement a été coordonnée par BNP Paribas ; la Société Générale et UniCredit Bank AG en sont les coordinateurs développement durable.