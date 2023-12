Sanofi : sans réaction après les annonces

(Boursier.com) — Sanofi évolue peu en matinée à Paris. En amont d'une Journée Investisseurs dédiée à la 'R&D' à New York, le laboratoire a présenté des plans ambitieux pour renforcer son portefeuille de nouveaux médicaments. Les actifs pharmaceutiques qui viennent d'être lancés ou le seront prochainement devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, sous l'impulsion d'actifs au stade avancé comme l'amlitelimab, le frexalimab, l'itepekimab et le tolebrutinib, ainsi que de produits récemment mis sur le marché dont ALTUVIIIO, Sarclisa et Tzield. C'est presque le double du niveau attendu actuellement, selon les analystes de Jefferies.

En outre, la 'R&D' permettra d'augmenter de 50% le nombre d'étude de phase III entre 2023 et 2025, élan inédit pour son pipeline dans l'histoire de Sanofi. Le groupe a indiqué avoir 12 "blockbusters" potentiels en cours d'étude clinique: neuf médicaments et vaccins innovants avec un chiffre d'affaires potentiel de 2 à 5 milliards d'euros chacun en rythme de croisière et 3 actifs aux potentielles multiples indications avec un chiffre d'affaires potentiel de plus 5 milliards d'euros chacun en rythme de croisière.

Le laboratoire a souligné que son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, devrait continuer d'enregistrer une solide performance et que le taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires devrait se maintenir dans la fourchette inférieure à deux chiffres entre 2023 et 2030. Enfin, Sanofi a confirmé son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros pour son activité Vaccins à l'horizon 2030, incluant le lancement récent de Beyfortus.

"Nous avons confiance dans notre portefeuille actuel de produits et dans la solidité de notre pipeline pour obtenir une croissance durable jusqu'en 2030 et pour les années à suivre", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Avec ces annonces, Sanofi compte rassurer la communauté financière alors que le groupe a surpris les investisseurs fin octobre en prévoyant une baisse des bénéfices pour l'année prochaine et en abandonnant son objectif pour 2025.