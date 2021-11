Sanofi s'allie à Baidu dans l'ARNm

(Boursier.com) — Baidu , géant chinois de l'Internet, a indiqué avoir accordé une licence à Sanofi pour l'utilisation de son algorithme de séquençage d'ARN messager (ARNm), qui servira au laboratoire français pour le développement de vaccins et de produits thérapeutiques. Baidu, qui signe ainsi un premier accord commercial avec un grand groupe pharmaceutique, recevra des paiements d'étape lorsqu'un traitement ou un vaccin candidat à base d'ARNm découvert par Sanofi à l'aide de l'algorithme sera soumis à des essais cliniques, a déclaré Huang Liang, scientifique de Baidu et dirigeant du projet, cité par l'agence Reuters. "Le fait que cet accord comprenne des paiements d'étape montre que Sanofi a une grande confiance dans le fait de faire entrer les candidats développés avec l'algorithme de Baidu dans des essais cliniques et sur le marché", a précisé à Reuters le scientifique, qui n'a toutefois pas dévoilé les termes financiers.