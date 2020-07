Sanofi : révise à la hausse ses perspectives de BNPA des activités pour 2020

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi annonce une croissance du BNPA des activités de 9,2% au S1 2020 soutenue par la transformation. Les ventes du T2 reflètent la forte performance de Dupixent qui a été plus que compensée par les effets négatifs liés au COVID-19 sur les Vaccins, la Médecine Générale et la Santé Grand Public. Le chiffre d'affaires s'est établi à 8.207 millions d'euros, en baisse de 4,9% à données publiées et de 3,4% à TCC.

Les ventes de la Médecine de Spécialités ont progressé de 17,4%, soutenues par la solide performance de Dupixent (+70%, à 858 millions d'euros).

Les ventes de Vaccins ont baissé (-6,8%) en raison des mesures de confinement malgré une forte demande de vaccins grippe dans l'hémisphère Sud.

En Médecine Générale, les ventes ont reculé (-12,7%) en raison notamment du report des interventions chirurgicales non urgentes lié au confinement et du déstockage.

Le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public a diminué de 8%, reflétant la réduction des stocks constitués par les patients, la baisse des visites en officine, ainsi que le rappel volontaire de Zantac.

Le BNPA des activités au T2 2020 a bénéficié d'un gain lié à la réévaluation de titres et des initiatives d'économie.

Au T2 2020, le résultat net des activités a augmenté de 3,6%, à 1.601 millions d'euros (5,6% à TCC).

Au T2 2020, le BNPA des activités est de 1,28 euro, en hausse de 4,8% à TCC, (1,18 euro en excluant la revalorisation des actions Regeneron conservées).

990 millions d'euros d'économies ont été générées au premier semestre 2020.

Au T2 2020, le BNPA IFRS a atteint 6,07 euros, reflétant la plus-value générée par la vente des actions Regeneron.

Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités pour l'année 2020

Sanofi anticipe maintenant un BNPA des activités 2020 en croissance comprise entre 6% et 7% à TCC, sauf événement majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes moyens sur le BNPA des activités 2020 est estimé à environ -3% à -4% en appliquant les taux de change moyens de juillet 2020.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, commente : "Je suis fier du travail réalisé par nos équipes au cours de ce deuxième trimestre. Malgré les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à générer une croissance du BNPA des activités, soutenue par la forte performance de Dupixent(R), nos initiatives d'économie et l'engagement de nos collaborateurs qui continuent à donner la priorité aux patients tout en poursuivant la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques. Nous avons également franchi des étapes réglementaires importantes, signé de nouveaux partenariats en R&D et accéléré nos efforts pour le développement de vaccins contre le COVID-19. Le Comité exécutif de Sanofi est maintenant au complet avec la nomination en juin de quatre nouveaux dirigeants expérimentés. Nous travaillons ensemble à la réalisation de nos perspectives de croissance pour l'année 2020."