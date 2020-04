Sanofi revendique une bonne nouvelle pour Dupixent

(Boursier.com) — Les résultats de l'essai pivot de phase III annoncés aujourd'hui montrent que Dupixent (dupilumab), en association avec un traitement standard par corticoïdes topiques chez des enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant de dermatite atopique sévère non contrôlée, a permis d'atténuer significativement les signes et symptômes de la maladie et d'améliorer la qualité de vie liée à la santé. Sanofi et Regeneron avaient annoncé les premiers résultats de cet essai en août 2019.

Sanofi indique que l'ajout de Dupixent à des corticoïdes topiques a amélioré la cicatrisation de la peau ; les symptômes globaux de la maladie se sont améliorés en moyenne d'environ 80 %. "Les données confortent le profil de sécurité et de tolérance observé dans le cadre des essais menés chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique, notamment le taux numériquement inférieur d'infections cutanées comparativement au placebo", écrit le Français.

L'extension des indications de Dupixent à l'enfant âgé de 6 à 11 ans fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire de la FDA, dont la décision est attendue le 26 mai.