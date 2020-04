Sanofi : résultats encourageants dans la sclérose en plaques

Sanofi : résultats encourageants dans la sclérose en plaques









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi dévoile les résultats de phase II pour son inhibiteur BTK à pénétration cérébrale. Et ce dernier "a significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques récurrente-rémittente dans le cadre de son essai clinique.

Les objectifs (principal et secondaires) ont été atteints avec une réduction relative de 85 % ou plus du nombre de nouvelles lésions rehaussées au gadolinium sur les séquences en T1 et de lésions hyperintenses en T2, nouvelles ou ayant augmenté de volume.

"Les résultats de cette étude permettent d'espérer que le SAR442168 devienne un traitement important de la SEP récurrente", a indiqué le docteur Daniel Reich, Ph.D., Investigateur principal au National Institutes of Health, Chef de la section Neuroradiologie translationnelle de l'Institut national des troubles neurologiques et accidents vasculaires cérébraux (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) et investigateur principal universitaire de l'étude de phase IIb.