Sanofi : résultats dans le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi va présenter les données détaillées de son essai de phase IIb consacré à son inhibiteur BTK (tyrosine kinase de Bruton) expérimental (SAR442168), une petite molécule sélective à pénétration cérébrale par voie orale, dans le cadre d'une séance scientifique virtuelle. En février, Sanofi avait annoncé que le critère d'évaluation principal de l'étude avait été atteint et que l'inhibiteur BTK avait significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques (SEP), telle que mesurée par imagerie par résonance magnétique.

"Les événements sans précèdent que nous traversons actuellement n'entament en rien notre volonté de partager les résultats de recherche qui nous permettent de faire avancer les connaissances sur la sclérose en plaques et sur l'impact que notre inhibiteur BTK à pénétration cérébrale pourrait potentiellement avoir sur la vie des personnes atteintes de cette maladie", a déclaré le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "Cette séance virtuelle sera l'occasion d'échanges scientifiques importants et permettra de présenter les résultats cliniques récents obtenus avec notre inhibiteur BTK à pénétration cérébrale dans le traitement de la sclérose en plaques".

Sanofi organise cette séance scientifique virtuelle par suite de l'annulation du congrès annuel de l'American Academy of Neurology (AAN) en raison de la pandémie de COVID-19. Cette séance aura lieu le 23 avril de 8h00 à 9h00 EST / 14h00 à 15h00. Les présentations seront suivies d'une séance de questions auxquelles répondront les intervenants suivants : Daniel Reich, M.D., Ph.D., Investigateur principal, NIH, Directeur de la Division Neuroradiologie translationnelle de l'Institut national des troubles neurologiques et de l'accident vasculaire cérébral, Ross Gruber, Ph.D., Chercheur principal, Sanofi Genzyme et Anthony Traboulsee, M.D., Professeur et titulaire de la Chaire de recherche de la Société canadienne de la sclérose en plaques à l'Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Canada. Les communications suivantes, qui devaient être présentées au congrès de l'ANN, figureront au programme de cette séance scientifique : 'Mécanisme d'action de l'inhibiteur BTK et données précliniques' ; 'Plan de l'essai de phase IIb' ; 'Résultats d'efficacité et de tolérance de phase IIb.

Environ 1,2 million de personnes sont atteintes de sclérose en plaques aux États-Unis et en Europe. Aucun organisme de réglementation n'a encore confirmé les profils de sécurité et d'efficacité de l'inhibiteur BTK de Sanofi.