Sanofi reste porté par son nouveau plan stratégique

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi reste bien orienté en ce milieu de semaine (+1,5% à 88 euros), le marché continuant à décortiquer la nouvelle feuille de route du laboratoire. A l'issue de la journée investisseurs organisée hier à Boston, les commentaires des spécialistes continuent à affluer. Ils sont majoritairement positifs, les analystes mettant en avant les objectifs ambitieux du groupe français et une orientation stratégique claire.

Chez Citi, on trouve ainsi la forte hausse du titre justifiée, alors que le plan stratégique est précis avec un engagement à augmenter le chiffre d'affaires, à générer une croissance significative des marges et des FCF et à améliorer la productivité en R&D. Selon le broker, les investisseurs devraient considérer l'objectif de marge comme une attente minimale plutôt qu'une cible établie. Citi pense que le groupe va accroître ses efforts afin d'augmenter son exposition à la thérapie génique, compte tenu de sa position sur le marché des maladies rares.

Bernstein note qu'il y a plusieurs points positifs, mais souligne que le CMD n'est "qu'une partie du chemin". Le courtier apprécie néanmoins les plans de réduction des coûts, la 'dépriorisation' et les perspectives de marge mais note que la capacité de mise au point de médicaments est la plus grande interrogation et prendra du temps.