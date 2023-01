Sanofi : reprend un peu de hauteur

(Boursier.com) — A la traine depuis le début de l'année, Sanofi remonte de 1,1% à 91,1 euros ce jeudi matin. Le laboratoire bénéficie d'un coup de pouce de Citi qui a repris le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et un objectif de 110 euros. Le groupe a par ailleurs annoncé hier soir avoir pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire pour Sanofi Ventures, qui portera le capital de son fonds d'investissement 'evergreen' à plus de 750 millions de dollars. En plus de son rôle de partenaire financier auprès d'entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, le fonds permettra de soutenir les futures opérations de 'business development' et de fusion et acquisition de Sanofi.