Sanofi renouvelle son partenariat avec l'OMS pour lutter contre les maladies tropicales négligées et éliminer la maladie du sommeil avant 2030









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi a signé un nouvel accord de partenariat le 10 décembre avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le prolongement de la collaboration nouée il y a 20 ans en vue de lutter contre certaines des maladies tropicales parmi les plus négligées et de soutenir l'OMS dans son engagement à éliminer durablement la maladie du sommeil avant 2030.

Avec ce nouvel engagement de cinq ans, Sanofi apportera un soutien financier pour accompagner la prise en charge des maladies, de même que le dépistage des populations, l'organisation de campagnes de sensibilisation, le renforcement des capacités, ainsi que les dons de médicaments. Cet engagement durable est essentiel pour vaincre ces maladies.

"Sanofi collabore depuis 20 ans avec l'Organisation mondiale de la Santé pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Le renouvellement de cette collaboration témoigne avec éloquence de l'engagement durable de notre entreprise en faveur de la santé mondiale", a indiqué Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. "Nous nous félicitons également de l'approbation de la nouvelle feuille de route pour les maladies tropicales négligées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Sanofi s'engage à renforcer sa contribution en vue de l'élimination de la maladie du sommeil, notamment dans le domaine de la recherche et du développement pour les communautés vulnérables exposées à cette maladie."

"Cette longue collaboration est emblématique de l'impact que peut avoir un partenariat public-privé dans plusieurs pays et permet d'envisager aujourd'hui l'élimination de la maladie du sommeil", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS. "Dans un monde gravement perturbé par la pandémie actuelle, l'engagement renouvelé de Sanofi et son soutien pour venir à bout de cette maladie seront immensément utiles et permettront d'améliorer la vie des populations marginalisées."

Le partenariat entre Sanofi et l'OMS remonte à 2001 et a pour but de renforcer le dépistage, le suivi et le traitement des cas de maladie du sommeil - une maladie tropicale négligée qui affecte les populations les plus démunies des pays d'Afrique subsaharienne. En 20 ans d'existence et grâce à un soutien financier de 100 millions de dollars pour le dépistage et le suivi des patients, ainsi qu'à des dons de médicaments, ce partenariat a permis d'obtenir des résultats impressionnants.

Depuis 2001, plus de 40 millions de personnes ont bénéficié d'un dépistage de la maladie du sommeil et plus de 210.000 patients ont été traités et sauvés. En l'espace de 20 ans, le nombre de cas de cette maladie - mortelle en l'absence de traitement - a diminué de 97%. Depuis 2006, la collaboration entre Sanofi et l'OMS a été étendue à trois autres maladies : la leishmaniose, la maladie de Chagas et l'ulcère de Buruli.

Le féxinidazole, le premier médicament par voie orale contre la maladie du sommeil développé en partenariat avec DNDi, a simplifié le traitement des patients vivant dans des régions reculées. Ce médicament, qui a récemment été déployé en République démocratique du Congo, a fait franchir une étape décisive à la lutte engagée contre cette maladie. Le développement en cours de l'acoziborole représentera, lorsque ce médicament sera approuvé, une avancée majeure pour parvenir à éliminer durablement la maladie du sommeil.

Le contrat sociétal de Sanofi

Cet engagement durable et ce partenariat font partie intégrante du nouveau contrat sociétal de Sanofi. Sanofi s'engage à promouvoir l'accès à la santé pour tous à des conditions économiquement abordables, tout en contribuant à la pérennité des systèmes de santé et en menant des activités de recherche et développement innovantes de manière à développer des solutions durables et à répondre aux besoins de santé non pourvus.

Les maladies tropicales négligées (MTN) désignent un ensemble hétérogène de maladies parasitaires, bactériennes, fongiques et virales qui touchent ou menacent plus d'un milliard de personnes dans le monde. Elles frappent les populations de régions rurales reculées où la pauvreté est endémique et les conditions sanitaires médiocres et où les capacités locales de surveillance, de diagnostic et de traitement font défaut.

Outre ce solide partenariat dans le domaine des MTN, la collaboration entre Sanofi et l'OMS s'étend également à d'autres enjeux de santé publique comme la polio, la fièvre jaune ou d'autres maladies infectieuses (dengue, paludisme et tuberculose).