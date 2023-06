Sanofi remporte l'arbitrage lié à Zantac initié par Boehringer Ingelheim

(Boursier.com) — Sanofi annonce que, dans le cadre d'un différend porté devant un tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation introduite par BI contre Sanofi et confirmé que Sanofi ne sera pas responsable des dommages pouvant éventuellement découler du litige relatif au Zantac en cours aux États-Unis. Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel.

Sanofi reste pleinement confiante dans la solidité de ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis. Aucune preuve scientifique fiable ne permet d'établir l'existence d'un lien entre le Zantac et les préjudices allégués dans les contentieux engagés contre GSK, Pfizer, BI, Sanofi et d'autres entreprises aux Etats-Unis. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont évalué les données disponibles, sans trouver de preuve que la ranitidine, le principe actif du Zantac, soit cancérigène.

Cela a en particulier été confirmé en décembre 2022, lorsqu'un tribunal fédéral des États-Unis chargé du litige pluri-juridictionnel (" MDL ", multidistrict litigation) a statué que les plaignants ne disposaient d'aucune preuve scientifique fiable selon laquelle la ranitidine pouvait être la cause des préjudices présumés qu'ils lui attribuaient.

Cette décision, fondée sur une analyse approfondie, corrobore les arguments de défense scientifiques de Sanofi ayant démontré l'absence d'un lien de causalité avéré entre la consommation de Zantac et l'apparition de cancers - y compris les formes de cancer pour lesquelles les plaignants affirmaient disposer des preuves les plus solides. Sanofi estime que tout appel de cette décision a peu de chance d'aboutir. Des dizaines de milliers de plaignants, parties à la procédure MDL fédérale, ont choisi, soit de renoncer à leurs plaintes, soit de se désister de la procédure au profit d'une procédure devant un tribunal d'État ou d'un abandon pur et simple de toute réclamation. Ces évolutions récentes ont considérablement réduit l'ampleur potentiel du litige.