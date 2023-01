Sanofi : remonte sur les 90 euros, analyste en soutien

(Boursier.com) — Tandis que la Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'UE au traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'adolescent à partir de 12 ans, le titre remonte sur les 90 euros, en hausse de 0,5% ce lundi. Le broker Berenberg a relevé son objectif de cours à 100 euros, contre 91 euros auparavant sur le dossier. L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'oesophage et son fonctionnement. Avec cette approbation, Dupixent est le premier et le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles en Europe et aux États-Unis.