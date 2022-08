Sanofi : remonte, bonne nouvelle sur le front judiciaire

(Boursier.com) — Sanofi remonte de 1,8% à 89 euros, soutenu par une relative bonne nouvelle sur le front judiciaire aux États-Unis. Une décision provisoire d'un juge de district du sud de la Floride pourrait contraindre jusqu'à 70.000 plaignants dans l'affaire du Zantac à se retirer du litige intenté devant le tribunal fédéral multi-districts, sans avoir suffisamment de temps pour obtenir une représentation juridique et déposer une plainte devant un autre tribunal d'État avant que le délai de prescription ne les empêche de poursuivre leur action, affirme Citi.

Si cette décision devenait définitive, elle se traduirait par un règlement pour les principaux accusés, y compris GSK, Sanofi, Pfizer et peut-être Haleon, qui serait beaucoup plus proche d'environ 10 milliards de dollars que des 50 Mds$ actuellement 'pricés' par le marché, ajoute la banque.

Le Zantac, traitement contre les brûlures d'estomac, a été retiré du marché américain à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim.

Alors que des milliers de plaintes ont été déposées outre-Atlantique, Sanofi a indiqué dans un communiqué publié à la mi-août avoir "agi de manière responsable à tout moment... Les revendications des plaignants dans ce litige ne sont pas étayées scientifiquement. Il n'y a pas de preuve fiable que le Zantac cause l'une des maladies alléguées dans des conditions réelles, et Sanofi reste pleinement confiant dans ses arguments de défense juridiques. Compte tenu de la solidité de notre dossier et de l'incertitude des procédures futures, aucune provision pour litige n'a été établie".