Sanofi réitère son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 MdsE pour son activité Vaccins à l'horizon 2030

(Boursier.com) — Sanofi organise aujourd'hui à New York une Journée Investisseurs dédiée à la 'R&D'. Avec un portefeuille sans précédent de 12 nouvelles entités moléculaires au potentiel de blockbusters, dont de nombreux actifs au stade avancé, Sanofi entend prioriser les activités de développement et tirer parti de son leadership en immunologie dans toutes les autres aires thérapeutiques.

Sanofi partagera également son ambition de dépasser les niveaux d'efficacité et d'étendre les nouvelles indications, de manière à générer un flux régulier de nouveaux actifs pour la plupart détenus en pleine propriété.

L'entreprise continuera de servir toujours plus de patients grâce à la croissance solide de ses actifs existants et à un flux régulier de lancements de nouveaux produits au potentiel de blockbusters :

Les actifs pharmaceutiques qui viennent d'être lancés ou le seront prochainement devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, sous l'impulsion d'actifs au stade avancé comme l'amlitelimab, le frexalimab, l'itepekimab et le tolebrutinib, ainsi que de produits récemment mis sur le marché dont ALTUVIIIO, Sarclisa et Tzield.

Dupixent : Le traitement devrait continuer d'enregistrer une solide performance et le taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires devrait se maintenir dans la fourchette inférieure à deux chiffres entre 2023 et 2030, porté par de nouvelles indications, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et une plus grande pénétration des marchés dans ses indications approuvées.

Vaccins : Sanofi réitère son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros pour son activité Vaccins à l'horizon 2030, incluant le lancement récent de Beyfortus.

La 'R&D' de Sanofi permettra d'augmenter de 50% le nombre d'étude de phase III entre 2023 et 2025, élan inédit pour son pipeline dans l'histoire de Sanofi.

L'engagement de l'entreprise en faveur de sa 'R&D' devrait également permettre d'obtenir les résultats de 25 études au stade intermédiaire ou avancé et jusqu'à 19 soumissions réglementaires pour ses actifs pharmaceutiques au cours des deux prochaines années.

Houman Ashrafian, Responsable Monde, Recherche et Développement, Sanofi, explique : "Nous allons démontrer aujourd'hui comment notre décision de nous concentrer sur la R&D libérera le plein potentiel de notre pipeline, centré en priorité sur des actifs innovants qui seront soit les premiers soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique. Le nombre sans précédent d'actifs phares dans notre portefeuille illustre notre transformation en une entreprise centrée sur le développement et la technologie, engagée au service des patients et déterminée à intensifier sa croissance. Nous occupons aujourd'hui une position privilégiée grâce à de nombreux actifs très prometteurs au stade de développement intermédiaire ou avancé. Nous sommes convaincus de notre capacité à améliorer les résultats cliniques au bénéfice des patients partout dans le monde, tout en mettant de nouveaux médicaments innovants sur le marché et en renforçant notre leadership en immunologie et en neuro-inflammation."

Paul Hudson, Directeur Général, Sanofi, a commenté : "Forts de nos récents lancements et de leur succès, nous avons fait des choix décisifs pour mettre au point des médicaments innovants et générer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. Nous avons confiance dans notre portefeuille actuel de produits et dans la solidité de notre pipeline pour obtenir une croissance durable jusqu'en 2030 et pour les années à suivre. Je suis très fier des progrès que nous avons accomplis ces trois dernières années et impatient de partager les prochaines étapes qui seront franchies par nos principaux actifs jusqu'à leur mise sur le marché, alors que nous transformons Sanofi en géant de l'immunologie."