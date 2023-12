Sanofi : recule après une mauvaise nouvelle sur un développement clinique

(Boursier.com) — Sanofi abandonne 0,5% à 88,7 euros en début de séance, pénalisé par sa décision de mettre un terme au programme de développement clinique global du tusamitamab ravtansine. Un Comité indépendant de contrôle des données a établi que le tusamitamab ravtansine en monothérapie n'a pas atteint son double critère d'évaluation primaire de survie sans progression, comparativement au docétaxel. Malgré une amélioration tendancielle de la survie globale, la décision de mettre un terme au programme tient au fait que l'analyse finale n'a pas permis d'établir que ce traitement améliore la survie sans progression.

Sanofi continuera d'explorer le potentiel des conjugués anticorps-médicament composés de l'anticorps tusamitamab et poursuivra ses recherches sur le rôle du CEACAM5 dans plusieurs types de cancer. " Même si ses résultats ne sont pas ceux que nous espérions, nous restons déterminés à poursuivre nos recherches et le travail que nous menons pour développer des médicaments ayant le potentiel de transformer la vie des patients atteints de cancer et répondre à d'importants besoins médicaux non pourvus. Nous allons continuer d'étudier le potentiel de la CEACAM5 comme cible dans les différents types de cancer exprimant cette protéine en grande quantité", a déclaré Dietmar Berger, Chief Medical Officer et Responsable, Développement.