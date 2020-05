Sanofi : recule après l'annonce de la sortie du capital de Regeneron

(Boursier.com) — A contre-courant, Sanofi cède 0,7% à 87,1 euros après avoir fait part de son intention de céder sa participation dans Regeneron. Si les deux laboratoires continueront à collaborer, l'opération devrait permettre au groupe français de récupérer près de 13 milliards de dollars.

"La collaboration entre Sanofi et Regeneron a été l'une des plus productives du secteur pharmaceutique. Elle a permis de créer de la valeur pour nos deux entreprises et surtout, de développer cinq médicaments d'importance majeure pour les patients. Sanofi s'engage à poursuivre sa collaboration avec Regeneron qui s'inscrit toujours pleinement dans notre stratégie globale. Cette décision a été prise en parfait alignement avec Regeneron", a déclaré Paul Hudson, DG de Sanofi.

Les analystes s'attendent à ce que Sanofi consacre le produit de la transaction à ses objectifs de R&D, notamment dans le domaine des maladies rares et de la thérapie génique. Citi, qui n'est pas surpris par cette annonce, juge néanmoins le calendrier "nettement en avance". Le broker espère que les recettes seront utilisées pour le développement de l'activité afin d'élargir et d'approfondir le pipeline, plutôt que pour des dividendes spéciaux ou des rachats de titres. Il s'attend par ailleurs à ce que la firme consacre moins de 5 Mds$ à d'éventuelles acquisitions ciblées.

Alors que la perte des revenus associés à Regeneron diluera le BPA de 5 à 6%, Bank of America conseille aux investisseurs de ne pas s'arrêter là car l'opération augmentera la "flexibilité stratégique" de Sanofi pour renforcer son pipeline de manière organique et via des fusions et acquisitions, ce qui pourrait conduire à une création de valeur à long terme. Le courtier voit bien Sanofi cibler des actifs de R&D en oncologie, immunologie et thérapie génique.