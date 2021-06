Sanofi rationalise son portefeuille 'Santé Grand Public' en Europe

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi rationalise son portefeuille 'Santé Grand Public' en Europe en cédant 16 de ses marques à Stada. Sanofi ne prévoit pas que ces cessions, dont le montant n'a pas été précisé, se répercutent sur ses effectifs européens. L'opération devait être clôturée au troisième trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions habituelles de clôture.

"Comme nous l'avions indiqué lors de notre Capital Markets Day de février, la simplification du portefeuille de produits Santé Grand Public est un aspect important de notre stratégie qui consiste à concentrer nos ressources et nos efforts là où nous pouvons apporter le plus de valeur, en particulier pour les consommateurs. Nous nous félicitons de ce que ces produits continuent d'être mis à la disposition des consommateurs et nous allons poursuivre notre transformation pour devenir une activité autonome entièrement intégrée ", a précisé Julie Van Ongevalle, Vice- Président Exécutif et Responsable de Sanofi Santé Grand Public.