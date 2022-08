Sanofi : rassuré ?

(Boursier.com) — Sanofi reprend modestement 1% à 85,50 euros ce vendredi après quatre séances de baisse, tandis que le groupe pharmaceutique, GlaxoSmithKline et Haleon ont tenté de rassurer la communauté financière ces dernières heures au sujet des poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis. "Il n'y a aucun développement majeur" ont expliqué les groupes concernés par ce dossier...

La capitalisation de Sanofi a chuté de 11% en deux jours, celle de GSK de 15% et celle d'Haleon de 12,5%, le marché redoutant les procès à venir ciblant le Zantac, un traitement des brûlures d'estomac retiré du marché à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Plus de 2.000 plaintes mettant en cause le Zantac ont été déposées aux Etats-Unis selon des estimations d'analystes et le premier procès doit s'ouvrir à la fin du mois d'août...

Sanofi a cependant précisé que le premier procès dans lequel il est mis directement en cause est prévu en février 2023.

Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim. Haleon regroupe quant à lui des actifs de santé grand-public détenus auparavant par GSK et Pfizer. GSK, Sanofi, Pfizer et Haleon ont perdu au total près de 38 milliards d'euros de capitalisation boursière depuis une semaine...

Brokers partagés

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan estime que si GSK est le plus exposé au dossier Zantac, la baisse du titre est "probablement exagérée". Concernant Sanofi, les analystes jugent tout à fait possible que le groupe ne soit reconnu responsable d'aucun préjudice et que dans le cas contraire, son exposition financière au dossier soit inférieure à celle de GSK. Ils en concluent que le cours actuel constitue "un point d'entrée intéressant à un horizon d'un an ou plus".

La Deutsche Bank de son côté a relevé sa recommandation sur Sanofi à 'conserver' en maintenant sa cible à 90 euros. Le broker est cependant loin d'être emballé par le dossier en raison d'autres problèmes fondamentaux et estime que les niveaux de cours actuels ne constituent pas forcément une opportunité d'achat évidente à ses yeux.

La Deutsche Bank rappelle que le problème du Zantac n'est "pas nouveau" mais semble être "arrivé dans la conscience des investisseurs" ces derniers jours, même s'il "gronde en arrière-plan" depuis quelques années... Si l'affaire ne devrait pas atteindre l'échelle du glyphosate ou même de l'amiante aux Etats-Unis, il est possible qu'elle entraîne des passifs de plusieurs milliards de dollars...

"Nous pensons que la valeur du règlement pourrait être d'environ 5 à 7 milliards de dollars, GSK supportant environ 30% du risque", estimait de son côté dernièrement les analystes de BI Litigation.

"Il existe à ce stade une incertitude considérable concernant l'impact financier total potentiel du litige Zantac", indiquent pour leur part les analystes de Morgan Stanley, évoquant des dommages pouvant potentiellement atteindre jusqu'à 45 milliards de dollars au total...

Pas de panique ?

Rappelons qu'UBS avait ajouté un peu d'huile sur le feu dès mardi dernier en dégradant le dossier à 'neutre', la banque suisse voyant peu de catalyseurs majeurs pour le reste de l'année. Elle soulignait à cette occasion que les principaux programmes de pipeline tels que l'amcenestrant et le tolébrutinib avait "récemment rencontré des obstacles"... Si le spécialiste reconnaît que l'action a été perçue favorablement dans un contexte difficile au 2e trimestre, elle semble manquer d'allant pour attirer des acheteurs supplémentaires d'autant qu'une potentielle affaire Zantac continue de planer au-dessus de la société...

Pour SVB Leerink qui est moins pessimiste, les risques auxquels Sanofi est confronté dans le cadre de ce litige sur le Zantac semblent "exagérés", son exposition à une responsabilité potentielle semblant "relativement faible"...