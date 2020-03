Sanofi : Rachel Duan et Lise Kingo vont entrer au Conseil d'administration

Crédit photo © Sanofi

(Boursier.com) — Lors de sa séance du 4 mars, le Conseil d'administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 28 avril, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Rachel Duan et Lise Kingo, ainsi que la ratification de la nomination par cooptation de Paul Hudson et le renouvellement des mandats de Laurent Attal, Carole Piwnica, Diane Souza et Thomas Südhof.

Le mandat de Claudie Haigneré, qui arrive à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée générale après 3 mandats complets, ne sera pas renouvelé. Par ailleurs, Suet-Fern Lee, après avoir siégé au Conseil d'administration pendant 9 ans, a déclaré son intention de prendre sa retraite et en conséquence de démissionner de son mandat d'administrateur avant ladite assemblée.

Rachel Duan est actuellement Senior Vice-President de GE et President & CEO de GE Global Markets, où elle est en charge d'accompagner la croissance de GE en Chine, Asie Pacifique, Inde, Moyen-Orient, Afrique, ainsi qu'en Amérique Latine. Lise Kingo est actuellement CEO & Executive Director du programme Pacte Mondial de l'Organisation des Nations Unies, poste qu'elle occupe depuis 2015. Lise Kingo quittera son poste de CEO & Executive Director du Pacte mondial des Nations Unies en juin 2020. Dans l'hypothèse où elle serait nommée au poste d'administrateur de Sanofi en avril, elle ne siègerait pas au Conseil avant d'avoir quitté les Nations Unies.

Les arrivées de Rachel Duan et de Lise Kingo permettent d'approfondir les compétences du conseil d'administration dans la connaissance des marchés émergents, notamment la Chine ainsi qu'en matière de Responsabilité Sociale. Le conseil d'administration poursuit ainsi l'adaptation des profils de ses membres en ligne avec les besoins stratégiques du Groupe , déclare Serge Weinberg, Président du Conseil d'administration.

La composition des comités spécialisés du Conseil sera revue à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires prévue le 28 avril 2020.