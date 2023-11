Sanofi : quelle est la bonne analyse ?

(Boursier.com) — Sanofi reperd 0,7% à 86,55 euros ce vendredi, alors que les analystes continuent de refaire leurs calculs après les dernières publications chiffrées du groupe pharmaceutique qui ont été mal accueillies par le marché la semaine passée... Dernier en date, JP Morgan a réduit son objectif de 105 à 92 euros tout en restant à 'surpondérer'. Morgan Stanley avait auparavant abaissé son objectif de cours de 108 à 98 euros... Le laboratoire a en particulier fait deux annonces qui ont surpris le marché : le groupe anticipe un Core BPA en décroissance "low single digit" en 2024 et la guidance 2025, à savoir un ratio de 32% de son Core EBIT, a été suspendue...

Cette orientation pour l'année prochaine se justifie par 3 raisons : une accélération des coûts de 'R&D', une pression plus accrue sur les prix de sa sous division General Medicine et un taux d'imposition qui passera de 19% à 21%. Le broker Oddo peut comprendre ces trois aspects, mais le timing de l'annonce pose des questions selon lui...

Du fait de son nouveau profil de croissance attendue à court terme, la valorisation du groupe est jugée moins attractive. Malgré un PE 24 de 10x qui représente un discount de 21% par rapport à ses pairs, le PEG ressort à 2x vs 1,5x pour le secteur. Le courtier reste à 'surperformer' sur la valeur avec une cible ajustée à 94 euros...