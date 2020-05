Sanofi : priorité aux Etats-Unis pour un éventuel vaccin contre le Covid-19

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Les Etats-Unis auront la priorité. Sanofi, par la voix de son directeur général, Paul Hudson, a indiqué hier qu'il accorderait la priorité aux Etats-Unis pour la fourniture d'un éventuel vaccin contre le Covid-19, soulignant que la première économie mondiale avait été la première à financer les recherches du laboratoire français. "J'ai fait campagne en Europe pour dire que les États-Unis se feront vacciner en premier", a déclaré le dirigeant à 'Bloomberg'. "Il en sera ainsi parce qu'ils ont investi pour essayer de protéger leur population, pour relancer leur économie... Le gouvernement américain aura droit à la plus grande part des précommandes parce qu'il a pris le risque d'investir".

Sanofi travaille actuellement sur deux programmes de développement d'un vaccin destiné à contrer le Covid-19, dont l'un en partenariat avec le britannique GlaxoSmithKline qui bénéficie du soutien financier de l'Autorité américaine de recherche et de développement en biologie médicale avancée (BARDA), rattachée au département américain de la Santé. "La coopération que nous avons avec la BARDA aux Etats-Unis permettra de lancer dès que possible la production tandis que nous continuons de développer et d'enregistrer le vaccin", souligne le laboratoire pharmaceutique.

Bien que le financement de la BARDA place les États-Unis en première ligne, le pays n'a peut-être que quelques jours ou semaines d'avance sur tous les autres, a précisé P.Hudson. Sanofi expliquant avoir des "discussions très constructives avec les instances de l'Union européenne ainsi qu'avec les gouvernements français et allemand entre autres".

Face à l'épidémie de #COVID19, les équipes de @sanofi sont mobilisées pour accélérer le développement d'un vaccin contre le coronavirus #SanofiAgit. pic.twitter.com/W2brzMZpwq >— Sanofi France (@SanofiFR), via Twitter

Plus de 90 vaccins sont en cours de développement actuellement contre le Covid-19, qui a causé la mort à ce jour d'au moins 290.000 personnes dans le monde, dont huit vaccins qui en sont arrivés au stade des essais cliniques.

Mais au-delà de la phase de développement, qui concentre à l'heure actuellement toutes les attentions et suscite de nombreux espoirs, la phase suivante, celle de la fabrication, sera tout aussi délicate, préviennent les experts.