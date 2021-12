Sanofi présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants

(Boursier.com) — Sanofi confirme ses prévisions Vaccins à moyen terme et table sur une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure, et a pour objectif de plus que doubler les ventes de l'activité Vaccins d'ici à la fin de cette décennie.

Le groupe organise aujourd'hui une conférence investisseurs hybride dédiée aux vaccins, à laquelle prendront part plusieurs membres de l'équipe de direction des Vaccins qui présenteront comment l'entreprise décline sa stratégie globale Play to Win pour poursuivre les opportunités de croissance et bâtir un portefeuille de vaccins de tout premier plan.

Sanofi confirme les prévisions de ventes à moyen terme pour son activité Vaccins annoncées lors du Capital Markets Day de 2019, soit une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure1. Cette croissance soutenue sera portée par quatre grandes franchises - grippe, méningite, vaccins PPH et vaccins de rappels -, ainsi que par nirsevimab, premier anticorps monoclonal pour la protection de tous les nourrissons contre les infections causées par le virus respiratoire syncytial (VRS), dont le lancement est prévu prochainement. Ces franchises sont bien positionnées pour capter la croissance des marchés, notamment sur le marché des vaccins contre la grippe, que Sanofi estime à plus de 15 Milliards d'euros d'ici 2030.

"La pandémie a souligné le rôle crucial des vaccins pour la santé publique, comme en témoigne la forte demande dont font l'objet nos vaccins différenciés contre la grippe, qui ont démontré leur capacité à protéger contre cette infection et au-delà, en réduisant les conséquences les plus graves", a déclaré Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif de Sanofi Pasteur. "En tant que leader mondial des vaccins, nous sommes particulièrement bien placés pour réaliser tout le potentiel des vaccins grâce à l'intensification de nos recherches sur la nouvelle génération de vaccins à ARN messager et sur d'autres technologies permettant de prévenir les maladies. Nous avons aujourd'hui le plaisir de partager plus de détails sur les avancées rapides de nos programmes consacrés aux vaccins."

Sanofi a accompli des progrès significatifs dans le domaine de l'ARN messager grâce à son nouveau Centre d'excellence et à l'intégration de Translate Bio. Les résultats du premier essai clinique d'un vaccin grippe à ARNm seront partagés ainsi que les premiers succès d'amélioration de la technologie de l'ARNm. Sur les dix nouveaux candidats vaccins qui doivent entrer en stade clinique d'ici à 2025, six feront appel à l'ARNm pour cibler des maladies pour lesquelles les besoins non pourvus sont importants, comme la chlamydia et l'acné.

"Sanofi maîtrise de multiples plateformes technologiques dont l'ARNm, et s'appuie sur des années d'expérience dans les domaines de l'immunologie, de la biologie structurelle et du développement d'antigènes à l'aide de l'apprentissage automatique ou "Machine Learning". Forts de cet ensemble d'expertises, nous sommes les mieux placés pour développer des vaccins innovants destinés à combattre des maladies infectieuses endémiques et épidémiques. Je suis ravi de vous annoncer que Sanofi ouvre également un nouveau chapitre de son histoire avec l'utilisation de vaccins pour lutter contre des maladies chroniques comme l'acné", a ajouté Jean-François Toussaint, Responsable de la R&D Vaccins.

Sanofi présentera aujourd'hui les projets suivants de son portefeuille 'R&D'

Un candidat vaccin pneumococcique couvrant 21 sérotypes, avec des essais cliniques de phase I/ II sur trois groupes de population. Les résultats sont attendus d'ici fin 2022.

Un candidat vaccin combiné alliant MenQuadfi et un nouveau vaccin contre la méningite B pour créer un vaccin méningococcique pentavalent, parmi les meilleurs de sa catégorie, protégeant contre un plus grand nombre de souches. Les données de phase II du vaccin contre la méningite B sont attendues au deuxième semestre de 2022 et un essai de phase I consacré au vaccin pentavalent devrait débuter en 2023.

Des candidats vaccins contre le VRS pour les jeunes enfants et les adultes de plus 50 ans. Les résultats d'un essai de phase I/II chez le jeune enfant sont attendus en 2022. Parallèlement, un candidat vaccin à ARNm pour les adultes (de plus de 50 ans) fera l'objet d'un essai de phase I/II à partir du deuxième semestre de 2022.

Des programmes de nouvelle génération pour lutter contre la grippe : le programme de vaccin grippal quadrivalent (QIV) à ARNm cherchera à démontrer une protection au-delà de la grippe. L'essai de phase I/II devrait débuter en 2022 et l'essai de phase III en 2023. En parallèle, Sanofi continue de déployer sa technologie de "machine-learning" propriétaire pour explorer le potentiel d'une meilleure sélection des souches à l'avenir et un programme ciblant la neuraminidase.

Lancement de nouveaux secteurs de croissance :

Chlamydia : Sanofi a débuté un programme visant à prévenir la chlamydia, une cause silencieuse d'infertilité chez la femme. Un essai de phase I d'un candidat à ARNm devrait débuter en 2023.

Acné : Sanofi continue de mettre à profit son expertise afin de développer le premier vaccin contre l'acné. Un essai de phase I devrait débuter en 2023.