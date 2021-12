Sanofi : Présentation des données positives de phase III relatives à Dupixent

(Boursier.com) — Des résultats positifs de phase III montrent que l'ajout de Dupixent (dupilumab) à un traitement standard par corticoïdes à usage topique améliore significativement la cicatrisation de la peau et réduit la sévérité globale de la maladie et les démangeaisons chez les nourrissons et enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée. Ces données seront présentées aujourd'hui dans le cadre d'une séance de dernière heure de la conférence Revolutionizing Atopic Dermatitis 2021 (RAD 2021).

"L'un des aspects les plus difficiles de mon métier de médecin est le nombre limité d'options thérapeutiques disponibles pour soulager les nourrissons et jeunes enfants souffrant de dermatite atopique modérée à sévère, d'autant plus que celle-ci peut perturber leur croissance pendant les premières années de leur vie", a précisé le Dr Amy S. Paller, Titulaire de la Chaire Walter J. Hamlin, Directrice du Département de dermatologie, Professeur de pédiatrie à la Faculté Feinberg de médecine de la Northwestern University et investigateur principal de l'essai. "Ces résultats montrent que le dupilumab peut significativement améliorer les signes et la sévérité globale de la dermatite atopique chez l'enfant, dès l'âge de 6 mois. La sécurité revêt une importance capitale dans le traitement des enfants en très bas âge. Le fait que ces données révèlent un profil de sécurité cohérent avec celui déjà observé dans d'autres tranches d'âge est encourageant. Nous allons continuer de suivre ces patients pendant une durée maximale de 5 ans dans le cadre d'un essai en ouvert."

Quatre-vingt-cinq à 90% des patients atteints de dermatite atopique développent des symptômes avant l'âge de 5 ans, qui persistent souvent jusqu'à l'âge adulte. Ces symptômes se caractérisent par des démangeaisons intenses et persistantes et des lésions cutanées qui couvrent pratiquement tout la surface du corps (58 % en moyenne pour les patients inclus dans cet essai au départ), provoquant une sécheresse de la peau, des fissures, des rougeurs ou une peau foncée, ainsi que la formation de croûtes et de suintements qui s'accompagnent d'un risque accru d'infections cutanées. La dermatite atopique modérée à sévère peut également avoir des répercussions significatives sur la qualité de vie de l'enfant, de ses parents et des personnes qui s'en occupent.

Par ailleurs, l'inflammation de type 2 sous-jacente, souvent caractéristique de la dermatite atopique, peut contribuer au développement d'autres maladies, comme l'asthme et certaines allergies, qui peuvent aussi apparaître à différents âges de la vie.