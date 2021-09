Sanofi : présentation de nouvelles données relatives à Dupixent(R) (dupilumab)

(Boursier.com) — De nouvelles analyses des données relatives à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de patients dès l'âge de 6 ans seront présentées au 14ème Congrès mondial de dermatologie pédiatrique (WCPD ; World Congress of Pediatric Dermatology) du 22 au 25 septembre et au 30ème Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV ; European Academy of Dermatology and Venereology), du 29 septembre au 2 octobre.

"Les données approfondies relatives à Dupixent qui seront présentées dans le cadre de ces congrès internationaux illustrent l'impact de Dupixent sur les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère et sur la qualité de vie des patients, dès l'âge de six ans, en plus de confirmer la nécessité d'étudier la sécurité et l'efficacité à long terme de traitements qui ciblent l'inflammation de type 2", a précisé le Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation de Sanofi. "Nous sommes par ailleurs impatients de présenter les principaux résultats de notre enquête internationale Atopic Dermatitis-GAP et les conclusions de notre rapport sur la qualité de vie, qui témoignent de notre détermination à éduquer sur la maladie et à renouveler le dialogue sur les meilleures pratiques pour les patients atteints de dermatite atopique."

Parmi les présentations les plus importantes concernant Dupixent figurent celles qui sont consacrées aux données d'efficacité et de sécurité à long terme démontrant l'impact de Dupixent sur les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Plus de 30 présentations portent sur les résultats du traitement par Dupixent sur les lésions cutanées, les démangeaisons et les infections cutanées, ainsi que sur le sommeil et la qualité de vie en lien avec la santé pour les patients et leurs familles, en particulier chez l'adulte ayant des antécédents de troubles mentaux et chez l'enfant présentant des symptômes d'anxiété et de dépression. Des données de vie réelle tirées de registres observationnels et de bases de données de demandes de remboursement de différents pays seront également présentées.

D'importantes données sur le fardeau de la maladie seront présentées au congrès de l'EADV et, en particulier, les résultats de l'Enquête mondiale sur la dermatite atopique de l'adolescent et de l'enfant qui a cherché à déterminer auprès de plus de 3 900 participants, dans 13 pays, comment les patients, les soignants et les médecins perçoivent l'impact de la dermatite atopique modérée à sévère. Les données de l'initiative Qualité de vie et dermatite atopique seront également présentées. Cette initiative documente les meilleures pratiques de 32 centres spécialisés dans le traitement de la dermatite atopique dans le monde, centrées sur la valeur de l'éducation des patients et de la communication.