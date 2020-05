Sanofi : présentation à l'ASCO 2020 de résultats à long terme de Libtayo dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané

(Boursier.com) — Les résultats à long terme de Libtayo (cemiplimab-rwlc) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané présentés à l'ASCO 2020 montrent des réponses durables et plus prononcées au fil du temps. Dans tous les groupes combinés, les réponses complètes s'établissent désormais à 16%. Dans le groupe CEC métastatique avec le suivi le plus long, les réponses complètes s'établissent à 20%, soit une augmentation de 200% sur deux ans.

Ces nouvelles données à long terme d'un essai pivot de phase II consacré à l'inhibiteur PD-1 Libtayo (cemiplimab-rwlc) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) au stade avancé -la forme la plus mortelle de cancer de la peau non-mélanome- ont été présentées le 29 mai. Elles montrent des taux de réponse complète à la fois plus durables et élevés que ceux rapportés précédemment. Ces données constituent par ailleurs l'ensemble de données cliniques prospectives le plus important et le plus abouti concernant des patients atteints d'un CEC métastatique (CECm) ou localement avancé (CECla) non-candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative. Ces données ont été présentées dans le cadre du congrès annuel virtuel 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Les données du suivi de trois ans montrent que Libtayo permet d'obtenir des résultats cliniques significatifs sur le long terme. Ce médicament constitue désormais le traitement de référence pour les patients atteints d'un CEC au stade avancé dans de nombreux pays , a déclaré le docteur Danny Rischin, Directeur, Département d'oncologie médicale du Peter MacCallum Cancer Centre à Victoria, en Australie. Les données sur la durée de la réponse et la survie globale relatives à Libtayo apportent un nouvel éclairage sur le traitement à long terme du CEC au stade avancé, les valeurs médianes de ces deux indicateurs n'étant encore par atteintes. Le plus remarquable et enthousiasmant reste l'augmentation du nombre de réponses complètes au fil du suivi, ce qui témoigne du bénéfice potentiel durable du traitement par Libtayo pour ce cancer de la peau agressif .

Après, dans certains cas, jusqu'à trois ans de suivi, les résultats de l'essai pivot de phase II ont montré que chez 46% des patients, le traitement par Libtayo a permis d'observer une diminution du volume de la tumeur. En outre, la tumeur a complètement disparu au fil du temps chez un plus grand nombre de patients (16%), comparativement aux analyses précédentes.

Parmi les patients présentant un CEC métastatique qui ont bénéficié du suivi le plus long (Groupe 1 dans le tableau ci-dessous), 20% d'entre eux présentent désormais une réponse complète, soit une augmentation de 7% par rapport aux résultats de l'analyse primaire de 2017.

Parmi les patients ayant obtenu une réponse complète, tous groupes de traitement confondus, le délai médian pour observer une réponse complète s'est établi à 11 mois (écart interquartile : 7-15 mois). La survie médiane globale et la durée médiane de la réponse n'ont pas encore été atteintes, quel que soit le groupe.