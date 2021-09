Sanofi : premiers résultats positifs pour le vaccin à ARNm contre le Covid-19

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Sanofi et son candidat-vaccin Covid-19 à base d'ARNm. Les résultats intermédiaires positifs d'une étude de phase I/II consacrée au produit confirment en effet le potentiel de la plateforme de Translate Bio récemment acquise en matière d'ARN messager et de nanoparticules lipidiques, et confortent la stratégie de l'entreprise concernant le développement de vaccins et d'agents thérapeutiques à base d'ARNm.

Les données initiales de phase I/II ont montré une séroconversion avec présence d'anticorps neutralisants (définie par des titres d'anticorps 4 fois supérieurs aux valeurs de départ) chez 91% à 100% des participants à l'étude, deux semaines après la deuxième injection, pour les trois doses testées. Aucun signal de sécurité n'a été observé et le profil de tolérance est comparable à celui d'autres vaccins COVID-19 à ARNm non modifié. D'autres données de cette première étude de la plateforme ARNm de Sanofi seront présentées à une date ultérieure.

Sanofi vise l'initiation, en 2022, des études cliniques sur un vaccin contre la grippe à base d'ARNm modifié et a lancé un essai clinique de phase I en juin 2021 pour évaluer un vaccin expérimental à base d'ARNm contre la grippe saisonnière. Cet essai évaluera la tolérance et l'immunogénicité de deux formulations (MRT5400 et MRT5401) d'un candidat-vaccin monovalent contre la grippe, codant pour l'hémagglutinine de la souche A/H3N2 du virus de la grippe et faisant appel à différentes nanoparticules lipidiques.

Parallèlement, Sanofi continue de contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19 avec son candidat-vaccin à protéines recombinantes et adjuvant, développé en partenariat avec GSK. Outre l'étude de phase III visant à évaluer l'efficacité et la tolérance de ce candidat-vaccin, Sanofi a étendu son programme de développement pour inclure une étude sur le vaccin comme dose de rappel potentielle à large spectre afin de répondre à l'évolution des besoins de santé publique. Des données précliniques récemment publiées ont montré que le candidat avait le potentiel de renforcer très significativement les réponses immunitaires, quelle que soit la plateforme technologique utilisée en primo-vaccination et contre un large éventail de variants préoccupants. Les études consacrées à la vaccination de rappel ont débuté cet été aux États-Unis, en Australie, en France et au Royaume-Uni. Les premiers résultats sont attendus à la fin du 4e trimestre de 2021.

Sanofi s'est par ailleurs engagée à apporter une solide contribution aux priorités actuelles de santé publique à l'échelle mondiale en contribuant à la production d'un demi-milliard de doses de vaccins autorisés. Sanofi est la seule entreprise à mettre ses capacités de fabrication mondiales et son savoir-faire au service de la production de trois vaccins Covid-19 autorisés différents - à savoir ceux développés par BioNTech / Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Les équipes de fabrication de trois de ses sites industriels, en France, en Allemagne et aux États-Unis, sont en effet à pied d'oeuvre et 30 millions de doses ont été produites à ce jour.