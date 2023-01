Sanofi portera à 750 M$ le capital de son fonds evergreen

(Boursier.com) — Sanofi Ventures annonce que Sanofi a pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire, qui portera le capital de son fonds d'investissement 'evergreen' à plus de 750 millions de dollars.

En plus de son rôle de partenaire financier auprès d'entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, le fonds permettra de soutenir les futures opérations de business development et de fusion et acquisition de Sanofi.

Cette augmentation de capital, confirmée par le Comité exécutif, permettra également de renforcer l'équipe d'investisseurs de Sanofi Ventures et ses capacités d'investissement à l'échelle mondiale.

Sanofi Ventures investit dans les meilleures entreprises innovantes spécialisées dans l'immunologie et l'inflammation, les maladies rares, l'oncologie, les thérapies cellulaires et géniques, les vaccins, la santé digitale et la science des données. L'équipe établit des partenariats avec des entreprises privées à tous les stades de leur cycle de vie, du financement de démarrage à celui de série B et au-delà, le pilotage des opérations de financement, siégeant au sein de leur conseil d'administration et collaborant avec fierté avec leurs équipes pour promouvoir leur valorisation sur le long terme.

En 2022, Sanofi Ventures a conclu 10 opérations d'investissement dans des entreprises spécialisées dans des domaines thérapeutiques et digitaux présentant un intérêt stratégique pour Sanofi. Depuis sa création, 80 % de ses investissements ont concerné des entreprises biopharmaceutiques et 20 % des entreprises spécialisées dans la santé digitale.