Sanofi : plombé par une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Sanofi cède 2,1% à 94,8 euros à l'ouverture du marché parisien ce mardi, victime d'une note d'UBS qui a dégradé le dossier à 'neutre'. La banque suisse estime que le titre semble sur le point de "faire une pause" alors qu'elle voit peu de catalyseurs majeurs pour le reste de l'année et affirme que les principaux programmes de pipeline tels que l'amcenestrant et le tolébrutinib ont "récemment rencontré des obstacles".

À l'approche de l'expiration du brevet d'Aubagio l'année prochaine, l'analyste s'attend à ce que la croissance du BPA soit faible, entre 1 et 5%, et que la hausse des ventes ralentisse. Si le spécialiste reconnaît que l'action a été perçue favorablement dans un contexte difficile au 2e trimestre, elle semble manquer d'allant pour attirer des acheteurs supplémentaires d'autant qu'une potentielle affaire Zantac plane au-dessus de la société. L'objectif est abaissé de 118 à 103 euros.