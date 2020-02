Sanofi : performance du chiffre d'affaires au T4 soutenue par Dupixent et les vaccins

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Sanofi s'est élevé à 9,608 MdsE au T4, en progression de 6,8% à données publiées et de 4,7% à TCC. Dupixent (ventes totales de 679 millions d'euros, +135%) a été le principal contributeur à la croissance, permettant une hausse de 19,7% du chiffre d'affaires de Sanofi Genzyme.

Les ventes de Vaccins ont progressé de 22%, reflétant la livraison de la majorité des vaccins grippe au T4.

La Santé Grand Public a reculé de 5,2%, en raison du rappel volontaire de Zantac, des cessions de marques non stratégiques et du changement des exigences réglementaires.

Les ventes de l'entité globale Médecine Générale ont baissé de 8,7% en raison de la baisse du Diabète et des Produits de prescription établis.

La baisse du chiffre d'affaires en Chine (-21%) est imputable aux ajustements anticipés de prix et de stocks de Plavix et d'Aprovel.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 36,126 MdsE sur l'année, en progression de 4,8% à données publiées et de 2,8% à TCC (+3,6% à TCC/PC). Le chiffre d'affaires de Dupixent a atteint 2,074 MdsE, confirmant notre ambition d'atteindre un pic de plus de 10 Milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires des Vaccins s'est établi à 5,731 MdsE, soit une progression de 9,3%, en ligne avec le taux de croissance moyen attendu entre 2018 et 2025.

La marge opérationnelle des activités a progressé de 1,2 point de pourcentage à 27% et se rapproche de l'objectif de 30% d'ici 2022.

Le BNPA des activités de 1,34 euro au T4 2019 est en hausse de 173% à TCC.

Le BNPA des activités de 5,99 euros en 2019 est en hausse de 6,8% à TCC.

Le BNPA IFRS 2019 a atteint 2,24 euros (-35,1%), reflétant une charge de dépréciation de 3,6 milliards d'euros principalement liée à Eloctate.

Le Conseil d'administration propose un dividende de 3,15 euros, soit la 26e hausse annuelle consécutive.

Perspectives financières pour 2020

Sanofi anticipe que l'évolution du BNPA des activités en 2020 sera d'environ 5%(6) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet positif des changes sur le BNPA des activités 2020 est estimé à environ 1% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2020.