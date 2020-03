Sanofi obtient un avis favorable du CHMP pour Sarclisa

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché relative à Sarclisa (isatuximab).

Le CHMP recommande l'approbation de Sarclisa en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM) ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement.

La Commission européenne (CE) examinera la recommandation du CHMP et rendra une décision finale sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de Sarclisa dans l'Union européenne dans les prochains mois. Sarclisa n'est pas approuvé dans l'UE pour un usage commercial. Ce médicament a été approuvé aux États-Unis le 2 mars en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement du MMRR de l'adulte ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome.

"Le myélome multiple en rechute ou réfractaire est une maladie complexe qui ne cesse de développer des résistances au traitement, d'où la nécessité impérieuse d'innover en permanence", souligne le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "L'avis favorable du CHMP concernant Sarclisa fait franchir une étape supplémentaire aux efforts que nous engageons pour proposer une nouvelle option thérapeutique aux patients atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire en Europe."