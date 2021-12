Sanofi : nouvelles données présentées au Congrès de l'ASH

(Boursier.com) — Les données de deux études de phase III montrant que le fitusiran réduit significativement les saignements chez les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs, ont été présentées au Congrès de l'ASH (American Society of Hematology), relate Sanofi. Les deux études de phase III ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et secondaires ; le traitement prophylactique par fitusiran a permis d'obtenir des améliorations significatives et cliniquement importantes en termes de prévention des saignements, dans toutes les populations de l'étude.

Dans les deux études, le traitement prophylactique par fitusiran a permis d'obtenir une réduction plus de 89% du taux de saignements annualisé, comparativement aux groupes témoins.

Le fitusiran est un petit ARN interférent thérapeutique expérimental, administré par voie sous-cutanée, développé pour le traitement prophylactique des hémophilies A et B, avec ou sans inhibiteurs.

"Les données de ces premières études de phase III illustrant l'intérêt potentiel du fitusiran comme nouvelle option thérapeutique pour les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs, sont encourageantes", a déclaré le Dr Dietmar Berger, Ph.D., Responsable Monde du Développement de Sanofi. "Il existe un besoin significatif pour des traitements qui transforment la vie des patients atteints d'hémophilie et qui leur offrent une protection uniforme contre les saignements, tout en allégeant la charge du traitement. Ces résultats montrent que le fitusiran a le potentiel de remédier à ces enjeux et donnent espoir aux patients, soignants et médecins".

Le programme clinique de phase III consacré au fitusiran se poursuit. Sanofi étudie actuellement l'efficacité et la sécurité du fitusiran selon un protocole modifié prévoyant l'administration de plus faibles doses et un traitement prolongé dans le cadre des études en cours consacrées aux adultes et aux adolescents. Le fitusiran a le potentiel de devenir un traitement prophylactique pour les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec parfois jusqu'à moins de six injections par an.