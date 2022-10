Sanofi : nouvelles données positives de phase III relatives à Dupixent présentées aujourd'hui

(Boursier.com) — Des résultats positifs de dernière heure d'un essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) chez des enfants âgés de 1 à 11 ans présentant une oesophagite à éosinophiles active seront présentés aujourd'hui dans le cadre de la Semaine UEG 2022 (United European Gastroenterology, semaine de de la gastroentérologie européenne).

Ces données seront soumises aux autorités réglementaires du monde entier, à commencer par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023. En mai 2022, Dupixent 300 mg une fois par semaine a été approuvé par la FDA pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg.

Dr Mirna Chehade, du Centre Mount Sinaï des troubles éosinophiliques, Faculté de médecine Icahn, a commenté : "L'oesophagite à éosinophiles impacte la capacité des enfants à s'alimenter, à un âge où la prise de poids est essentielle à leur santé et à leur développement à long terme. Ces données de phase III démontrent que le dupilumab a le potentiel de réduire les lésions oesophagiennes - causées en partie par une inflammation de type 2 sous-jacente - et d'obtenir une rémission histologique de la maladie, accompagnée de signes de prise de poids chez les enfants traités par la dose la plus élevée de Dupixent - ce qui a eu un impact sur leur percentile de croissance."

Dans le cadre de l'essai de phase III, randomisé, contrôlé par placebo, Dupixent a permis d'améliorer significativement les résultats relatifs au critère d'évaluation primaire, à 16 semaines, dans les groupes traités par la dose la plus élevée et par la dose la plus faible. Parmi les enfants traités par Dupixent, 68% de ceux ayant reçu la dose la plus élevée et 58 % de ceux traités par la dose la plus faible ont présenté une rémission histologique significative (critère d'évaluation primaire), contre 3% pour ceux traités par placebo (p<0,0001 dans les deux cas).

Chez les enfants ayant reçu la dose la plus élevée, des améliorations significatives des anomalies oesophagiennes détectées par endoscopie ont également été observées, avec une réduction de 3,5 points comparativement à une augmentation de 0,3 point pour le placebo (p<0,0001). S'agissant des symptômes rapportés par les aidants, la dose la plus élevée de Dupixent a permis d'obtenir une amélioration numérique de la proportion de jours pendant lesquels les enfants ont présenté des symptômes de la maladie, par rapport à l'inclusion, comparativement au placebo. Cette différence n'est toutefois pas statistiquement significative. De plus, les résultats d'une analyse exploratoire pré-spécifiée a permis de constater que la dose la plus élevée de Dupixent a permis d'obtenir une augmentation de 3,09 percentile du poids corporel pour le percentile d'âge, par rapport à l'inclusion, comparativement à 0,29 pour le placebo.