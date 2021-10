Sanofi : nouvelles données confortant le profil du tolébrutinib

(Boursier.com) — L 'inhibiteur oral expérimental de la tyrosine kinase de Bruton de Sanofi, le tolébrutinib, a démontré une tolérance favorable à un an dans une étude d'extension à long terme de phase IIb chez des patients présentant une sclérose en plaques rémittente-récurrente (SEP-RR). Ces résultats montrent qu'après 48 semaines de traitement, le tolébrutinib a réduit l'activité de la maladie mesurée par imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces données seront présentées sous forme de poster électronique au 37ème Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche concernant la sclérose en plaques (ECTRIMS, European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2021.

Les résultats à un an de l'étude de prolongation de phase IIb consacrée au tolébrutinib à pénétration cérébrale montrent une forte adhésion au traitement - 98% des patients ont poursuivi leur traitement. Après 48 semaines, l'activité moyenne des lésions visibles à l'IRM est restée faible chez les patients ayant débuté un traitement par tolébrutinib 60 mg ou ayant été permutés vers ce traitement. Les données d'études in vitro de la microglie humaine confortent les observations antérieures selon lesquelles le tolébrutinib peut moduler la signalisation inflammatoire dépendante de la BTK. "Comprendre la capacité d'une thérapie par pénétration cérébrale à ralentir l'accumulation d'incapacités a le potentiel d'apporter un nouvel espoir aux personnes souffrant de SEP difficile à traiter. Depuis près de deux décennies, Sanofi s'efforce sans relâche d'accélérer la recherche et les options de traitement pour ces patients", a déclaré le docteur Erik Wallström, Ph.D., Responsable Aire thérapeutique, Développement en neurologie de Sanofi.