Sanofi : nouvelles données

(Boursier.com) — Sanofi redonne 0,9% à 93,30 euros ce lundi, alors que le groupe pharmaceutique a présenté les données intermédiaires positives de sécurité et d'efficacité à long terme de l'étude de prolongation de phase II du fitusiran chez des personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs.

Ces nouvelles données relatives à l'efficacité et à la sécurité du fitusiran, un agent thérapeutique expérimental fondé sur l'ARN interférent (ou ARNi) pour le traitement des hémophilies A et B, avec ou sans inhibiteurs, ont été présentées dans le cadre d'une session réservée à l'actualité de la recherche du Sommet virtuel de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Les résultats intermédiaires à long terme de l'étude de prolongation de phase II, en ouvert, confortent les données selon lesquelles le fitusiran a le potentiel de rétablir l'équilibre hémostatique et de réduire le taux annualisé de saignements sur une période pouvant aller jusqu'à 57 mois.

Bryan Garnier reste 'acheteur' sur le dossier Sanofi avec une 'fair value' de 107 euros. Rappelons que le fitusiran fait actuellement l'objet d'études cliniques. Aucun organisme de réglementation ne l'a encore été évalué...