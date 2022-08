Sanofi : nouvelle baisse marquée, les mauvaises nouvelles s'accumulent

(Boursier.com) — Sanofi pèse une nouvelle fois sur la tendance (-3,5% à 83,5 euros) à Paris après avoir annoncé mettre fin à son programme de développement clinique de l'amcenestrant, un traitement oral de certains cancers du sein. Un comité indépendant de suivi des données a constaté que, comparativement au groupe témoin, l'amcenestrant en association avec du palbociclib n'avait pas atteint le seuil pré-spécifié justifiant la poursuite du traitement et a donc recommandé l'arrêt de l'essai. L'entreprise va continuer d'évaluer les données de l'essai et prévoit de communiquer prochainement ses résultats à la communauté scientifique. Toutes les autres études consacrées à l'amcenestrant, en particulier dans le traitement du cancer du sein au stade précoce (AMEERA-6), seront arrêtées, a précisé Sanofi.

Le laboratoire avait déjà été fortement chahuté en Bourse la semaine passée, plombé par plusieurs vents contraires, et notamment les craintes de poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis. Ce traitement des brûlures d'estomac a été retiré du marché à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim.

Plus de 2.000 plaintes mettant en cause le Zantac ont été déposées aux Etats-Unis selon des analystes et le premier procès doit s'ouvrir à la fin du mois. Dans un communiqué publié la semaine dernière, Sanofi explique avoir "agi de manière responsable à tout moment... Les revendications des plaignants dans ce litige ne sont pas étayées scientifiquement. Il n'y a pas de preuve fiable que le Zantac cause l'une des maladies alléguées dans des conditions réelles, et Sanofi reste pleinement confiant dans ses arguments de défense juridiques. Compte tenu de la solidité de notre dossier et de l'incertitude des procédures futures, aucune provision pour litige n'a été établie".

Pour Bernstein ('surperformance'), les nouvelles du jour sont "en fait une question de communication", affirmant que la direction de Sanofi est restée optimiste sur le médicament même après son échec lors d'un essai de phase 2 cette année. L'analyste explique que l'argument de la direction pour maintenir une vision positive était "juste", mais ajoute que ce n'était "clairement" pas le cas... "Suite à la récente mise à jour négative pour le tolébrutinib, les investisseurs remettront en question à juste titre les commentaires de la direction et leur approche de la communication du pipeline". Le broker souligne ainsi que l'action "pourrait avoir du mal à performer à court terme" en raison du flux de nouvelles négatives concernant à la fois le pipeline de R&D et le litige lié au Zantac.

Le Credit Suisse voit lui "une importante mauvaise surprise" pour le groupe, la molécule ayant été présentée comme l'une des plus prometteuses de son portefeuille dans l'oncologie.