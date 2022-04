Sanofi : nouveaux avis

(Boursier.com) — Sanofi recule de 1,2% à 102,50 euros ce jeudi, alors que les résultats positifs de l'étude de phase I/II de recherche de dose ayant évalué la sécurité, la pharmacocinétique et l'activité clinique du rilzabrutinib, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), chez des adultes présentant une thrombocytopénie immune (TPI) lourdement prétraitée, ont été publiés dans le 'New England Journal of Medicine'.

Ces résultats montrent que le traitement par rilzabrutinib a permis d'obtenir une augmentation rapide et durable des numérations plaquettaires, avec un profil de sécurité acceptable. Sanofi étudie la sécurité et l'efficacité du rilzabrutinib (400 mg) deux fois par jour chez des adultes et adolescents porteurs d'une TPI chronique dans le cadre d'une étude clinique de phase III dénommée LUNA 3, lancée en avril 2021.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une procédure accélérée au rilzabrutinib pour le traitement de la thrombocytopénie immune en novembre 2020, après avoir obtenu le statut de médicament orphelin. Le rilzabrutinib fait l'objet de multiples essais cliniques dans le traitement de différentes maladies, en particulier des maladies immunologiques et inflammatoires. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a relevé son objectif de cours à 105 euros, contre 90 euros auparavant...