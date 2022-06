Sanofi : Nexviadyme (avalglucosidase alpha) a été approuvé par la Commission européenne

(Boursier.com) — La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Nexviadyme (avalglucosidase alpha), une enzymothérapie substitutive pour le traitement au long cours des formes tardive et infantile de la maladie de Pompe, une maladie musculaire rare, évolutive et invalidante. Nexviadyme est le premier et le seul nouveau médicament approuvé pour le traitement de la maladie de Pompe en Europe depuis 2006, date à laquelle la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à l'alglucosidase alpha, commercialisée sous le nom de marque Myozyme(R).

Dr Benedikt Schoser, Médecin spécialiste et Professeur, Institut Friedrich Baur, Département de neurologie, Université Louis-et-Maximilien de Munich, a commenté : "L'approbation de Nexviadyme en Europe pour le traitement de la maladie de Pompe repose sur un solide corpus de données probantes qui attestent d'améliorations cliniques significatives pouvant avoir un impact sur la qualité de vie des patients. La quantité et la rigueur de ces données sont particulièrement importantes compte tenu de la complexité des activités de recherche et développement s'appliquant à une maladie aussi rare et évolutive. Le bénéfice clinique que procure Nexviadyme et l'innovation moléculaire qu'il représente permettent aujourd'hui de proposer une nouvelle option thérapeutique aux personnes atteintes de la maladie de Pompe et de répondre aux besoins médicaux non pourvus qu'elles continuent de présenter."

Répondre aux besoins des personnes atteintes de la maladie de Pompe

La maladie de Pompe peut se présenter sous deux formes : la forme infantile, la plus grave qui apparait très tôt dans l'enfance, et la forme tardive qui cause des atteintes progressives aux muscles.

Sans traitement spécifique, la forme infantile de la maladie évolue vers une insuffisance cardiaque et le décès avant l'âge de deux ans, tandis que les personnes présentant la forme tardive peuvent avoir besoin d'une ventilation assistée pour mieux respirer ou d'un fauteuil roulant pour se déplacer, au fur et à mesure que la maladie évolue.

Nexviadyme, désormais approuvé dans de nombreux pays

Nexviadyme est approuvé dans plusieurs pays pour le traitement de certaines catégories de patients atteints de la maladie de Pompe, dont les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada, la Suisse, l'Australie, le Brésil, Taïwan et les Émirats arabes unis. Hors Europe, ce médicament est commercialisé sous le nom de marque Nexviazyme. Aux Etats-Unis et au Japon, la majorité des populations traitées par Myozyme (alglucosidase alpha) a démarré ou est sur le point de démarrer un traitement avec Nexviadyme (avalglucosidase alfa).

En novembre 2021, Sanofi a annoncé que, dans le cadre de l'examen de Nexviadyme par l'Agence européenne des médicaments (EMA), le Comité des médicaments à usage humain (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) avait rendu un avis selon lequel ce médicament ne réunissait pas les critères de "nouvelle substance active" (NAS). En avril 2022, le Comité des médicaments orphelins (COMP) a également recommandé que Nexviadyme soit radié du Registre communautaire des médicaments orphelins.

Sanofi est en désaccord avec ces deux décisions et considère qu'elles ont été prises à l'issue d'une interprétation très étroite des principes régissant les désignations de nouvelle substance active et de médicament orphelin, qui soulignent respectivement l'innovation moléculaire et le bénéfice clinique. Sanofi s'en tient à l'ensemble des données qui établissent Nexviadyme comme un nouveau traitement de référence potentiel et s'inquiète de ce qu'une interprétation aussi étroite ne porte préjudice aux mesures visant à encourager le développement de médicaments pour le traitement de maladies rares. L'entreprise estime que ces décisions pourraient avoir des répercussions négatives sur la santé des patients en restreignant leur accès aux innovations en santé.