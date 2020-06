Sanofi : Moody's confirme sa notation

(Boursier.com) — Moody's confirme la note crédit long terme de Sanofi à 'A1' à la suite de l'annonce, par le groupe pharmaceutique, de la cession de sa participation dans Regeneron pour un produit brut total de 11,7 Mds$. La perspective est 'stable'. Ce maintien de la notation reflète l'opinion de Moody's selon laquelle Sanofi utilisera le produit de la vente pour financer des acquisitions de taille moyenne dans les années à venir. Les effets des futures acquisitions sur le profil de crédit de Sanofi sont difficiles à prévoir et dépendront du prix payé, de la proportion du financement en espèces, de la qualité des actifs achetés et de la manière dont ils compléteront les activités et les produits existants de la société. Malgré cette transaction, Moody's estime que la dette brute de Sanofi ne baissera pas significativement au cours des 12 prochains mois.