Sanofi : mise en paiement du dividende le 7 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Sanofi s'est réunie le 30 avril, à huis clos. Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires.

L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020, et a décidé de distribuer un dividende en numéraire, de 3,20 euros par action. Sa mise en paiement interviendra le 7 mai.

L'Assemblée a également :

- approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee.

- ratifié la cooptation de Gilles Schnepp et

- approuvé la nomination de Barbara Lavernos en remplacement de Laurent Attal.

Sur proposition du Comité des Nominations, de la gouvernance et de la RSE, Rachel Duan a été nommée membre du Comité des rémunérations ; Lise Kingo membre du Comité des Nominations de la gouvernance et de la RSE ; et Gilles Schnepp membre du Comité de réflexion stratégique.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte de la désignation de Wolfgang Laux et Yann Tran en remplacement respectivement de Marion Palme et Christian Senectaire en qualité d'administrateurs représentant les salariés.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration est composé de 15 administrateurs, dont 7 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés. Il reste très majoritairement composé d'administrateurs indépendants.